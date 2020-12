Korte lontjes door corona: hoog tijd dat we eens wat liever voor elkaar worden

Hoe een spontane ingeving in de zomerhitte zorgde voor de echte kerstge­dach­te

9 december De mussen vielen nog net niet van het dak, maar heet was het, toen twee buurvrouwen uit de Lekstraat in het Soesterkwartier in hun hoofd al kerstbellen hoorden. Gelukkig maar, want wie een grote kerstboom op wil tuigen, moet er vroeg bij zijn. Met de actie ‘Soesterkwartier brengt verlichting’ hopen de initiatiefnemers letterlijk en figuurlijk verlichting in de wijk te brengen.