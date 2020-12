Koen (77) verzamelt hoedjes van over de hele wereld: ‘We hebben ze nooit in de toeristenshops gekocht’

,,Kijk, dit was de eerste’’, zegt Koen de Haan wijzend naar een hoofddeksel uit Indonesië. ,,Mijn vrouw is daar geboren en ze wilde het mij graag laten zien. Dat was in 1970, het was voor die tijd een behoorlijke reis. We zijn later nog vele keren terug geweest.’’



Het was nooit een vooropgezet plan een hoofddekselverzameling aan te leggen. ,,We ontdekten in die jaren zeventig dat het reizen goed te doen was. Zo kwamen we al snel in landen waar niet iedereen komt.



Onze vorm van ontwikkelingshulp was om direct van de mensen spullen te kopen die ze vaak zelf hadden gemaakt. Zo kwamen we ook aan de eerste hoofddeksels. We hebben ze nooit in de toeristenshops gekocht.’’