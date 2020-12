Golf aan puppykopers: wie zorgt er straks voor Fikkie als de baas weer weg is?

Probeer het eerst eens uit

Een hond was jarenlang de grote wens van Tamara Vroomen (38). ,,Ik werkte in de horeca en kwam in maart plotseling thuis te zitten. Een hond was nooit goed te combineren met mijn werk, maar nu opeens wel. Ik zat toch thuis. Ik woon in Den Haag, bij het strand, dus kan elke dag heerlijk wandelen met een hond.’’