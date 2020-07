Geen Rock Werchter, maar Rock Weiland: Martijn creëerde een ‘festivalternatief’ met vrienden

Pinkpop, de plaatselijke muziekfeesten op het plein en Rock Werchter: stuk voor stuk evenementen die geen 2020-editie zullen hebben. Mooi balen voor miljoenen mensen die jaarlijks een festival bezoeken. Martijn (43) is vaste bezoeker van het Belgische muziekfestival Rock Werchter en dit jaar was hij er begin juli ook weer bij geweest. Het liep anders, maar met een lading goede wil beleefde hij alsnog een weekend voor in de boeken.

Tentje, bier en muziek

,,We gaan elk jaar met een aantal vrienden naar Rock Werchter. Omdat we echt zin hadden om met z’n allen iets leuks te doen dat weekend, besloten we een weiland op te zoeken waar we met een man of tien ons tentje konden opzetten, bier drinken en harde muziek draaien,” zo vertelt Martijn over het alternatief voor het jaarlijkse weekend Rock Werchter. Je zou kunnen spreken van een ‘festivalternatief’.

En zo vond tijdens het eerste weekend van juli de eerste editie van Rock Weiland plaats in de Noord-Brabantse bossen (in de buurt van Heusden). Aan alles was gedacht: de camper diende als foodtruck, Martijn had zelfs polsbandjes laten maken en zijn vriendin had een Silent Disco-set gehuurd.

Het complete plaatje

Martijn: ,,Iemand anders had voor de twee avonden twee verschillende playlists gemaakt met artiesten die we de afgelopen jaren op Rock Werchter hebben gezien. De Silent Disco-set had twee kanalen, zodat iedereen zelf kon kiezen tussen de playlist met meer relaxte dancemuziek of echte rockkneiters van onze favorieten. Net alsof je op een festival van de ene naar de andere stage rent.”

Niet de enige

Martijn deelt zijn weekend op Twitter, waarna meerdere mensen met hetzelfde plan reageren. Jeroen deelt een foto van ‘zijn’ Rock Weiland, iemand anders laat weten dat het Groots met een zachte G concert van Guus Meeuwis noodgedwongen is vervangen door een vriendenweekend in Gent: Gents met een zachte G. Inclusief merchandise en al.

Quote Rock Weiland was niet zo episch als Rock Werchter, wel het was een weekend om niet snel te vergeten

,,Super om die reacties en de creativiteit van anderen te zien. Rock Weiland was niet zo episch als Rock Werchter, wel het was een weekend om niet snel te vergeten,” besluit Martijn. Voor de fans van dit nieuwe festival: vanuit de organisatoren is er nog geen besluit genomen over een volgende editie van Rock Weiland.

