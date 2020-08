De rust keert terug in de Biesbosch, merken ook vogelaars: ‘Ik heb drie keer de visarend gespot’

Drukte op het strand: ‘Dishoek is deze zomer Lloret 2.0'

12 augustus Het is een uitgaansgebied zonder sluittijden en met ruimte te over. De Walcherse jeugd is neergestreken op het strand bij Dishoek. De vaste gasten weten niet wat ze meemaken: ,,Dit hebben we nog nooit zo gezien. Maar de sfeer is meestal goed. En zeg eerlijk, wat moeten ze anders.”