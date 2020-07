Dagje uit? Let op: je reisverzekering dekt niets

Goede war­ming-up voor bruiloft: echtpaar schuift aan bij sportles in het park

19 juli Een bijzonder gezicht afgelopen week in het Kasteelpark in Wijk bij Duurstede in Utrecht: een bruidspaar schoof daar aan voor een lesje pilates. Het stel was in het park om foto’s te maken voor hun trouwdag en werd door de instructrice uitgenodigd om ook even mee te doen.