Boaz heeft half miljoen volgers dankzij zwembadauto: ‘Kan niet meer normaal over straat’

Lego voor kinderen? Deze volwasse­nen sloten een verzeke­ring voor hun speelgoed af

25 juli Dat Lego alleen voor kinderen is, gaat er bij AFOL’s niet in. ‘Adult Fan of Lego’ Kevin (23) bouwt bijvoorbeeld samen met zijn moeder Roxanne (53): zij is de sorteerder, hij de bouwer. En Maico (52) en Astrid (47)? Zij slapen onder een Legodekbed.