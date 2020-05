Willie (81) wandelt nu virtueel door het park: ‘Heerlijk, zo kom ik nog ergens’

Gehandicap­te Marcel vond via Facebook zijn quarantai­ne­bud­dy: 'Geen moment spijt van gehad’

4 mei Opeens was Marcel Brans uit Breda begin maart landelijk nieuws. Vanwege zijn handicap was Marcel een risicogeval voor het coronavirus. Via Facebook zocht hij iemand die met hem tegen een vergoeding van 3000 euro per maand in zelfquarantaine wilde. Dat werd Maarten Schiering (30) uit Breda.