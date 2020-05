TV-presentator Hélène Hendriks: ‘Het is tegennatuurlijk om niet te knuffelen’

Nederland zit voorlopig vooral thuis en veel BN’ers dus ook. Wat lezen, luisteren of kijken zij om de dag door te komen? Vandaag: geeft tv-presentator Hélène Hendriks (39) haar aanraders. ,,Ik moet bekennen dat ik toch wel nieuwsgierig ben naar dat boek over Patty Brard.’’

Wat mis je in deze coronatijden?

,,Ik denk dat ik op dit moment hetzelfde ervaar als de meeste Nederlanders. Ik woon in Breda en daar sloeg het virus heftig toe. Contact met dierbaren, zoals mijn ouders en in mijn geval de kinderen van mijn zus mis ik erg. Het is tegennatuurlijk om niet te knuffelen. Ik kijk uit naar het moment waarop dit allemaal weer normaal is.’’

Quote Ik kijk uit naar het moment waarop dit allemaal weer normaal is Hélène Hendriks

Hoe ga je in deze periode met je werk om?

,,Ik mis de voetbalwedstrijden met publiek. Een van de laatste ontmoetingen die ik voor mijn werk bijwoonde was de Champions League-wedstrijd tussen Liverpool en Atlético Madrid in dat mooie stadion Anfield. Er heerste een fantastische sfeer, maar deze week las ik dat bij die wedstrijd 42 mensen het virus hebben opgelopen en er inmiddels aan zijn overleden. Daar schrik je wel even van. Op dit moment probeer ik mijn werk met interviews via Zoom zo goed mogelijk te doen. Ik ben in dienst bij Fox Sports en dan wil je toch leveren, aan de slag gaan. Dat lukt aardig.’’

Heb je nog kijk-, luister- en leestips?

,,Dan noem ik toch de wedstrijden van de Bundesliga die weliswaar zonder publiek worden gespeeld, maar het is wel live-voetbal. Grote indruk op mij maakte de documentaire van Netflix, The Last Dance, over basketballer Michael Jordan. Wat muziek betreft haal ik de uitzendingen van Beste Zangers in die ik door mijn werktijden nooit kon bekijken. Ook Doe Maar beluister ik regelmatig. Mijn ouders draaiden die muziek vaak. Wat lezen betreft moet ik bekennen dat ik toch wel nieuwsgierig ben naar dat boek over Patty Brard.’’