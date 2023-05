Wereld Niet Roken Dag: test je kennis over roken

Te duur en te vaak: boeren willen niet aan jaarlijkse controle in strijd tegen stalbran­den

Boeren zien geen heil in de jaarlijkse brandveiligheidskeuring die vanaf volgend jaar verplicht wordt. Land- en tuinbouworganisatie LTO pleit in plaats daarvan voor een afgeslankte vijfjaarlijkse keuring. Dat is tegen het zere been van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. ,,Boeren willen niks doen tegen stalbranden.”