Weer (jonge) uithalers aangehouden in Zeeland, drugs al onderschept in Zuid-Amerika

Het drietal (en 24-jarige man uit Vlaardingen, een 29-jarige man waarvan woonplaats onbekend is en een 17-jarige jongen uit Rotterdam) reed dinsdagavond rond 20.45 uur in een auto in het havengebied. Medewerkers van de douane besloten ze te controleren. In de auto van de mannen lag allerlei gereedschap, maar de mannen konden geen goede verklaring geven wat ze in het havengebied te zoeken hadden. Daarop zijn ze direct aangehouden. Hun auto is in beslag genomen, de verdachten zijn ingesloten voor verder onderzoek.