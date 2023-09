Vliegende schoenlappers rond de vlinderstruik

Nu ben ik als echte buitenman niet altijd met de temperatuur bezig, maar ik geloof dat ik deze week nog wat extra schrijfwerk ga uitzoeken. Of ik ga juist heel vroeg op pad, want dan is de temperatuur heerlijk en is het buiten goed toeven. Daarnaast is het niet druk in de natuurgebieden en kan ik lekker genieten van de rust en de geluiden. Rond 10.00 uur weer op huis aan en later een siësta doen.

Overigens zijn hoge temperaturen in ieder geval gezelliger dan waar we de afgelopen week mee te maken kregen. Duizenden, misschien wel miljoenen vrouwtjesmuggen kwamen op ons af, want tja, wij zijn dan ook voor hen maar zoogdieren met goed bloed.

Kleurrijke vliegende schilderijen

Volgens mij zijn de muggen deze week dan ook in geen velden of wegen te bekennen, maar zullen de kleurrijke vliegende schilderijen zich weer massaal laten zien. Net zoals de gezelligste vliegers. Met de laatste categorie bedoel ik natuurlijk de zweefvliegen en met de eerste de dagvlinders, waaronder de dagpauwoog.

Grappig dat de Engelsen deze mooie dagvlinder dezelfde naam geven als wij, want in het Engels heet de vlinder peacock butterfly. Hebben we toch iets gemeen, ondanks de Brexit. De vlinderstruik oftewel de buddleja staat op veel plaatsen nog volop in bloei en als je naar de struik kijkt, dan wemelt het er van de dagpauwogen en wellicht nog andere schoenlappers, want zo heet de familie waar de dagpauwoog bij hoort.

Uit de schoenmakerij

Wist u trouwens dat de naam van die familie waar onder andere de dagpauwoog, de atalanta en de gehakkelde aurelia bij horen ook letterlijk uit de schoenmakerij komt? De onderkant van de vleugels van deze dagvlinders is vooral donker gekleurd; hij lijkt wel uit allemaal aparte lapjes te bestaan.

Dat even vooraf, en dan naar vroegere tijden. Als een klant destijds bij de schoenlapper kwam om zijn schoenen te laten oplappen, dan plakte de man over de slijtgaten kleine stukjes leer. Natuurlijk zocht de schoenlapper zo goed mogelijk naar bijpassende kleuren, maar die waren helaas nooit te vinden. Na enkele reparaties zagen de gerepareerde schoenen eruit zoals de onderkant van vleugels van de familie van de dagpauwoog.

Het moet toch fantas­tisch zijn dat je als zweefvlieg gewoon stil in de lucht kunt hangen en alles even te laten voor wat het is

Naast de vliegende schilderijen zie je de komende week ook de gezelligste vliegers , in mijn ogen. Het moet toch fantastisch zijn dat je als zweefvlieg gewoon stil in de lucht kunt hangen en alles even te laten voor wat het is. Volgens mij kun je bijna niet zenner (is dat een goed woord?) zijn.

Twee van die wonderlijke zweefvliegers wil ik toch even benoemen en dat niet alleen vanwege hun prachtige namen, maar ook omdat ze de grootste zijn in ons land. Allereerst de stadsreus, en dat is echt zijn naam. Voorheen heette deze zwever hoornaarzweefvlieg, omdat de zweefvlieg qua kleur een beetje op een hoornaar lijkt. Dat bekwam het diertje niet al te goed, want daarom werd het platgeslagen.

Tongbreker: lakenvelderzweefvlieg

En tot slot dan zweefvlieg nummer 2, de witte reus. Ook een tamelijk grote. Deze vlieg heeft zijn naam te danken aan zijn grootte en witte baan in het midden van zijn lijf. Gelukkig hebben ze hem een wat simpelere naam gegeven, want hij had namelijk ook net als de runderen met een baan wit lakenvelderzweefvlieg kunnen heten. Dat zou een echte tongbreker zijn geweest.

Volledig scherm De stadsreus (links)en de witte reus. © foto Frans Kapteijns

Frans Kapteijn, vrijwilliger boswachter en natuurgids