Verbeter het water, begin bij jezelf: was je auto een stuk minder, bijvoorbeeld

Experts hebben de burgers in de regio Alblasserwaard vorige maand gevraagd om mee te doen aan een wateronderzoek in die regio. De gedachte erachter is om, dankzij de hulp van omwonenden, in korte tijd veel te weten te komen over de waterkwaliteit in dat gebied.

De onderzoekers kregen watertestkits met materialen om de hoeveelheid nitraat, fosfaat en de troebelheid van het water meten. Met behulp van de gegevens uit dat onderzoek hoopt men erachter te komen wat de waterkwaliteit is van dit gebied.

Nu ligt de Alblasserwaard niet in West-Brabant, maar bij mij kwam de gedachte op: waarom niet in heel Noord Brabant zo’n onderzoek of zelfs in heel Nederland? En verrassend genoeg is dat er, namelijk onder de titel Vang de Watermonsters, te vinden via deze website.

Nog steeds fosfaat en nitraat in het water

Volgens mij ga je als burger beter om met water als je ook meedoet aan zo’n onderzoek, want dan besef je pas hoe belangrijk het is. We weten ondertussen allemaal dat zoet water een van onze belangrijkste natuurlijke hulpbronnen is. En daar gaan we niet goed mee om, want nog steeds komen fosfaat en nitraat in ons zoet water terecht. Dit komt vooral door uitspoeling van meststoffen, ongezuiverd rioolwater en ander afvalwater. Door grote hoeveelheden van die vervuilende stoffen, nutriënten genoemd, ontstaat er in dat water algenbloei. Dit betekent dat er onderin het water meer zuurstof verbruikt wordt dan geproduceerd.

Denk maar eens aan alle duikeenden, zoals futen, dodaarzen en kuifeenden, want zij kunnen dan geen dierlijk voedsel meer vinden

Met als gevolg dat het onderwaterleven, met vissen en andere waterdieren, sterft of verdwijnt in onze oppervlaktewateren. Met als resultaat een enorm biodiversiteitsverlies in onze oppervlaktewateren, maar ook daarbuiten.

Denk maar eens aan alle duikeenden, zoals futen, dodaarzen en kuifeenden, want zij kunnen dan geen dierlijk voedsel meer vinden. Dat geldt ook voor de grondelaars, zoals wilde eenden, slobeenden en tafeleenden, die plantaardig voedsel eten.

Gezond zoet water is van enorm levensbelang

We moeten meer en meer beseffen dat gezond zoet water van enorm levensbelang is voor de mens en de natuur. De landelijke politiek zal nog meer moeten gaan inzetten op duurzame (natuurinclusieve) landbouw met vooral minder drijfmest en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zal zij nog meer maatregelen moeten nemen in het vasthouden van zoet water in ons land en beter om moeten gaan met rioolwater. Dit komt nog te veel in het oppervlaktewater terecht.

Vervang tegels in je tuin door een border vol planten, koppel je regenpijp los, hergebruik water en was je auto een stuk minder

Maar ook wij, de burgers, kunnen veel doen. Kies in supermarkten en tuincentra voor producten waarvoor zo minmogelijk bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt, spoel geen medicijnen of vochtig papier door het toilet, vervang tegels in je tuin door een border vol planten, koppel je regenpijp los, hergebruik water en was je auto een stuk minder. Kortom, wij burgers kunnen ook zuiniger omgaan met onze belangrijkste natuurlijke hulpbron.

Tot slot ben ik benieuwd naar het resultaat van het burgeronderzoek Vang de Watermonsters.