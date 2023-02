Veel publiek bij een mooie optocht in Zeuvebultelaand

,,Dit is wel even een momentje hoor”, vertrouwde hij de menigte regelmatig toe vanaf zijn prinsenwagen. Hij genoot zichtbaar, maar na vijf jaar vindt hij het mooi geweest.

Taptoe nieuw leven inblazen

Genoten heeft ook CV ’t End die als loopgroep meedeed. Het was al op Facebook aangekondigd: ‘na Zeuvepop gaan we de Zevenbergse Taptoe nieuw leven in blazen’. En dat is gelukt, want als drumband, onder leiding van tambour-maïtre Frank, klonk en liep het gezellig durmekaore. Zij zetten een act neer die hen de eerste prijs opleverde. Terecht volgens veel publiek.

Bij de loopgroepen vierde CV Dorstug Leut hun 44-jarig bestaan als carnavalsvereniging. Zij ontvingen hiervoor de tweede prijs. CV ’t Zooike werd derde, maar won met hun act ‘al zoveul jaoren met ’t Zooike op carnavalsvrijdag bij mekaore’ wel de mottoprijs van 2023.

Kroew Airlines

De Zevenbergse SCZ Kroew ging er met de eerste prijs vandoor in de categorie kleine wagens. ‘Eindelijk weer gelaand in ut Zeuvebultelaand noa drie joar’ werd uitgebeeld met hun eigen Kroew Airlines, waarbij ook af en toe iemand uit het publiek mee mocht vliegen.

De interactie tussen publiek en deelnemers was dit jaar groot. Wellicht dat het prima carnavalsweer hier een rol in speelde, want ondanks dat het fris was, was het droog en nagenoeg windstil.

,,Dat is wel eens anders geweest”, vertelde een Zevenbergse op leeftijd die geen carnaval meer viert, maar wel ieder jaar naar de optocht komt kijken. ,,We zijn al regelmatig verregend of bijna uit ons verschoontje gewaaid, haha.” Dan trots: ,,Weet je, al had het geregend, gewaaid of anders, dan was ik nog gegaan. Mijn kleindochter is namelijk jeugdprinses Naomi dun Tweede.” En die stond natuurlijk te stralen op de jeugdprinsenwagen naast jeugdprins Dirk dun Eerste.

Pechprijs

CV Ame verzorgde ter plaatse lekkere cocktails met uiteraard ‘alles dur mekaore’ en de twee vrouwen die boer zoeken, trokken regelmatig iemand uit het publiek voor een ‘moment of fame’ de optocht in met een dansje.

Bij de grote wagens hadden De Markbouwers pech bij vertrek. Hun wagen met als motto ‘we vliegen meej zun-n-alle durmekaore’ sloot daarom wat later aan in de optocht. Zij wonnen de derde prijs, maar kregen ook de pechprijs toebedeeld vanwege hun onfortuinlijke start.

CV de Brakkies gingen er vandoor met de eerste prijs bij de grote wagens met hun thema ‘Het is een grote kermis’. Twee prachtige botsauto’s gingen voorop in hun stoet, gevolgd door een enorme bonte verzameling aan kermisattracties allemaal samen gebracht op een wagen. Echt heel mooi gedaan liet het publiek vaak horen.

Vele nonnen

Ook de wagen van CV De Uileballekes, die voor de 27e keer meededen aan de Zevenbergse leutstoet, kon rekenen op veel waardering. Zij brachten hun eigen carnavalsmis 2023 tot uiting, met een heuse kerkvoorganger en vele nonnen op straat. Het was goed voor de tweede prijs.

Na de prijsuitreiking op een overvolle markt maakte prins Wilfried het Zeuvenbultelaandse carnavalsmotto voor 2024 bekend: Ge kentur nie-j-ommeene.

