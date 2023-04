Van Wijnbar Most tot Bar Iberico: dit is waarom zoveel zaken in Leidsche Rijn Centrum sluiten

indebuurt.nlWijnbar Most, Ma Bella Cakery, Bloemmagazijn Johan, Jack & Jones, Five Guys, Wijtman Sport, Dagelijks Lekker, VILA, Bar Iberico en nu ook Starbucks. Er lijkt geen einde te komen aan de lijst winkels die in Leidsche Rijn Centrum de deuren sluit. Hoe dit zit, lees je hier.

In een korte periode zijn er verschillende winkels in het centrum van Leidsche Rijn verdwenen. Centrummanager Huub Elders legt uit: “Dit komt voornamelijk omdat een groot deel van de huurovereenkomsten voor 5 jaar liep. Huurders hadden dit jaar dus de mogelijkheid om de huurovereenkomst te beëindigen. Over de motivaties van de winkeliers om op te zeggen, kunnen wij geen mededelingen doen.”

Aantal winkels failliet

Daarnaast zijn er enkele winkeliers failliet gegaan. “Dat is natuurlijk enorm spijtig. Ons inziens heeft dat te maken met de uitdagende omstandigheden waarmee winkeliers de afgelopen jaren te maken hebben gehad en nog steeds hebben”, aldus Huub.

De wijk is volop in ontwikkeling

Volgens Huub ligt het aantal lege winkelpanden op dit moment iets hoger dan vorig jaar. Maar, zegt hij: “Het centrum telt ruim honderd winkels en de bezoekersaantallen ontwikkelen zich nog steeds positief. We verwachten dat dit de komende jaren doorzet omdat de wijk eromheen nog volop in ontwikkeling is. Daarnaast krijgt het winkelcentrum een steeds grotere aantrekkingskracht voor consumenten van buiten Leidsche Rijn. We verwachten de leeggekomen winkelruimten dit jaar weer te gaan verhuren.”

Nieuwe winkels

Volgens Huub hoef je dus niet bang te zijn voor een spookstad. “Het grootste deel van de winkeliers heeft de huurovereenkomst verlengd.” En er komen nieuwe winkels voor in de plaats. “Vorig jaar zijn er diverse winkels in het winkelcentrum bijgekomen, waaronder ANWB, Let’s Woon, Mamma Mia Trattoria, Sofa Company, Van Nispen tot Sevenaer Klinieken en drie Aziatische hotspots”, zegt hij. Tegen het eind van de zomer komt Momo Fogu hier nog bij. Dit is een nieuw hotpot-restaurant in de Asian corner. Verder breidt Labels for Little Ones uit, krijgt pop-up Gaard een nieuwe plek en komt er een nieuwe wijnspeciaalzaak. Daarnaast is ook Bar Iberico nog niet verloren. Oud-medewerker Elisabeth hoopt een doorstart te maken dankzij deze crowdfunding.

