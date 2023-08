Topadvocaten Schouten en De Jong lanceren eigen podcast

update A12 bij Arnhem vanaf nu negen dagen dicht, en dat is te voelen tot in de Randstad

Het zijn niet meer dan 8 van de 137 kilometers die de A12 in totaal telt. Maar het afsluiten van die 8 kilometer snelweg ten noorden van Arnhem zal tot in de Randstad gevoeld worden. Bijvoorbeeld bij hen die het ‘Hazenpad’ gepland hadden als route naar een zomerse vakantiebestemming. Op de eerste ochtend zorgen de werkzaamheden voor extra verkeershinder: op diverse plekken in en rond de Gelderse hoofdstad kleuren wegen donkerrood.