Stikjaloerse Nederlander ziet vriendin 'met ander zoenen' en steekt haar dood in Spanje: 18 jaar cel

ex-marinierDe Nederlandse makelaar en oud-marinier Arthur K. moet in Spanje achttien jaar de gevangenis in voor de lugubere moord op zijn vriendin. Dat heeft het Spaanse Hooggerechtshof dinsdag bepaald. Het slachtoffer, de 36-jarige Alina Mocanu, werd met zestien messteken om het leven gebracht.

De aanslag op de jonge Roemeense moeder vond in februari 2020 plaats en ging als een schokgolf door Moraira, een kustplaatsje aan de Costa Blanca. Inwoners gingen na het drama de straat op om een minuut stilte houden en te pleiten voor een betere bescherming van kwetsbare vrouwen. Ook in omliggende plaatsen kwam huiselijk geweld weer hoog op de politieke agenda te staan.

Stikjaloers

De 61-jarige Arthur K. had een drugsverleden en was geregeld agressief en gewelddadig. De rechter legde hem eerder een gebiedsverbod op nadat hij zijn vriendin zou hebben mishandeld. Dat weerhield hem er kennelijk niet van om het contact te blijven opzoeken. De man vertelde de politie dat hij twee dagen voor de moord jaloers was geworden toen hij naar eigen zeggen ontdekte dat zijn vriendin in een kroeg stond te praten met een man. ,,Ik zag Alina een andere man kussen in de kroeg en het was niet de eerste keer dat ze dat deed. Ik benaderde haar en vertelde haar dat ik er genoeg van had”, zo vertelde hij de rechter.

Nabestaanden hebben een andere lezing en stellen dat K. geregeld obsessief gedrag zou vertonen. ,,Er was op een feestje een conflict omdat Arthur het niet leuk vond hoe Alina zich had gekleed”, vertelde een schoonzus tegen Spaanse media. De Nederlander sprak zijn vriendin aan op haar ‘gedrag’ en er ontstond ruzie. Hij stelde vervolgens voor om naar zijn kantoor te gaan om het conflict uit te praten en om de liefde te bedrijven.

Slechte man

Volgens het Openbaar Ministerie was de oud-marinier alleen niet van plan om het bij te leggen met zijn vriendin, maar om haar te vermoorden. Uit onderzoek bleek dat ze op het toilet van achteren werd gestoken met een keukenmes. De vrouw draaide om en probeerde zich nog te verdedigen, maar de Nederlander stak haar meerdere keren neer en sneed vervolgens haar keel door. ,,Ik was niet van plan haar te vermoorden, maar toen ik in de badkamer was begon ze slechte dingen tegen me te zeggen, dat ik een slechte man was, en toen sloegen bij mij de stoppen door.”

Het lichaam van de 36-jarige Alina Mocanu werd een dag later, gewikkeld in een laken, gevonden in een ondergrondse vuilcontainer tussen de plaatsjes Moraira en Teulada. Nog voordat de Roemeense vrouw kon worden geïdentificeerd meldde Arthur K. zich bij de politie en bekende zijn gruweldaad.

80 jaar

In april 2022 werd K. in eerste aanleg veroordeeld veroordeeld tot 22 jaar en zes maanden gevangenisstraf. Die straf werd met vier jaar verlaagd nadat een hogere rechter oordeelde dat er geen sprake zou zijn van moord met een wreed karakter.

De zaak kwam deze zomer voor de derde en meteen voor de laatste keer voor de rechter. Het Hooggerechtshof besloot dinsdag - net als de tweede rechter - om een strafmaat van 18 jaar op te leggen. K. kan hiertegen niet meer in beroep en zal die straf volledig moeten uitzitten. Dat betekent dat hij rond de 80 jaar zal zijn als hij wordt vrijgelaten.

Onstuimige relatie

Arthur K. en zijn veel jongere vriendin Alina Mocanu kenden elkaar net twee jaar. De Roemeense had een zoontje van 14 jaar uit een vorige relatie, dat woonde bij zijn oma in de buurt van Valencia. In juni 2019 belden de buren van het stel de politie vanwege een heftige ruzie, waarbij Alina door K. zou zijn mishandeld.

Ondanks dat de vrouw weigerde een aanklacht in te dienen, legde een rechter, gespecialiseerd in huiselijk geweld, beschermende maatregelen op. De Nederlander kreeg een verbod om zich op minder dan 300 meter van zijn vriendin te vertonen, maar dat werd opgeschort toen de vrouw tijdens de rechtszaak in oktober opnieuw geen belastende verklaring wilde afleggen.

Tijdens de eerste zitting van de rechtszaak ging de Nederlandse makelaar diep door het stof. Hij realiseerde zich dat hij een zeer ernstig misdrijf had gepleegd en dat hij dat nooit had moeten doen. Er is geen enkel excuus om iemands leven te beëindigen, vertelde hij de rechter. Zijn advocaat pleitte al voor een gevangenisstraf tot zeventien jaar, omdat zijn cliënt spijt betuigde en bereid was de nabestaanden een fikse schadevergoeding te betalen.

