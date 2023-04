Schietpartijen en discriminatie: Chinese studenten twijfelen over studie in Europa en Amerika

Lintje voor Zwarte Cross-mascotte Tante Rikie

Festival-icoon Tante Rikie heeft woensdag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Rikie Nijman, zoals ze echt heet, is al meer dan 25 jaar het boegbeeld van de Zwarte Cross en een groot voorvechtster van de Achterhoekse taal. Ze bezoekt regelmatig scholen om te vertellen over de regio en de taal. Ze mag zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.