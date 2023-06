Ruben over zijn exotische 'Ark van Noach': 'Alleen al een stokstaartje eet dagelijks duurder dan ik’

Energierekening Hans woont op 28 vierkante meter en heeft laag gasver­bruik: ‘Merk wel dat alles duurder is’

Hans de Vries (40) uit Amsterdam woont in een studio en is op sommige vlakken afhankelijk van zijn VvE. Hoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander.