Prachtig, die paarse zee, maar er is veel nodig om die te laten bloeien

DE BOSWACHTERAfgelopen weekend was een fantastisch weekend. Zaterdag nog wat regenachtig, maar zondag volop zon. Het leek erop dat het weekend dat zelf zo had in gedeeld. Eerst nog een beetje regen, zodat zondag de heidevelden er nog mooier uitzagen en iedereen volop kon genieten van die paarse pracht.

Overal in mijn omgeving zag ik vrolijke mensen, die volop aan het genieten waren. Bij mij kwam dan ook de vraag op: waarom worden mensen zo vrolijk en blij als de heide bloeit? En ook elk jaar vragen mensen mij wanneer de heide weer bloeit. Wat is dat toch, dat die heidevelden ons Brabanders zo aanspreken? En niet alleen Brabanders, want ik krijg ook altijd telefoontjes uit het noorden met de vraag: ‘Bloeit de heide al,boswachter?

Gewone struikhei

Gelukkig hebben we nog heidevelden met volop mooie gewone struikhei. Volgens mij hebben we nog 40.000 hectare over van de ooit meer dan 600.000 hectare heidevelden. Dat die 40.000 hectare er nog zijn, danken wij allemaal aan de natuurbeschermingsorganisaties (nbo’s) die, als ze eigenaar zijn van zo’n heidegebied, zich voor honderd procent inzetten om het behoud daarvan te garanderen.

Misschien moet dat toch eens opgeschreven worden, want het kost deze organisaties handen vol energie en dus ook geld. Veel mensen beseffen dat niet als ze vrolijk wandelend over en in zo’n heidegebied gratis rondlopen.

Maar vergis je niet, want om die gewone struikhei eeuwig te laten bloeien, moet er heel veel gedaan worden. Het is op sommige plekken dan ook vechten tegen de bierkaai, want de stikstofneerslag is nog niet weg en ondanks de vele regen van de laatste tijd, speelt ook verdroging een grote rol bij het verdwijnen van heidevelden. Sowieso zijn de lila heidevelden met gewone dophei en daarbij moeraswolfsklauw, klokjesgentiaan en zonnedauwen zeer zeldzaam.

De nbo’s moeten dan ook elk jaar volop aan de slag met maaien, begrazing en diverse andere klussen zoals plaggen en chopperen. Bij deze laatste activiteit verwijdert men de vegetatie, vooral pijpenstrootje, en een deel van de bovenste humuslaag. Deze activiteit, een maatregel tussen maaien en plaggen, is de laatste jaren enorm opgekomen. Vooral omdat hierbij de humuslaag, met daarin veel mineralen, niet volledig verwijderd wordt, wat bij plaggen wel gebeurt.

Al deze maatregelen zijn inderdaad bitter hard nodig, zodat wij in augustus en september kunnen genieten van die paarse zeeën. Natuurlijk doen al die organisaties het daar niet alleen voor, maar ook voor de speciale biodiversiteit en de cultuurhistorie. Dat laatste omdat alle Brabantse voorouders eeuwen op de heide hebben geploeterd voor hun voortbestaan.

Openheid waar we soms allemaal naar verlangen

Maakt ons dat zo vrolijk? Het beseffen en voelen hoe belangrijk de heidevelden zijn geweest voor het voortbestaan van de mensheid op de karige zandgronden? Of is het de weidse vlakte als een soort openheid waar we soms allemaal naar verlangen in een steeds meer gesloten wordende maatschappij? Hoe dan ook, ik ben erg blij dat de nbo’s zoveel moeite doen om ons vrolijk te houden.

Bloeiende heide. © Frans Kapteijns

Frans Kapteijns, boswachter Natuurmonumenten/gids IVN