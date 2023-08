Populair metalfestival in Slovenië afgelast door noodweer, ook Nederlandse festivals staat kletsnat weekend te wachten

Plotselinge zware regenval in Slovenië heeft voor overstromingen en aardverschuivingen gezorgd . Van donderdag op vrijdag viel er binnen 24 uur net zoveel regen als er normaal gesproken in een hele maand valt. Gebouwen kwamen onder water te staan, mensen moesten worden geëvacueerd en het populaire metalfestival ‘Metal Days’ heeft haar laatste festivaldag moeten cancelen. Ook festivals in Nederland staat dit weekend een regenachtig weekend te wachten.

Omdat de regen nog niet is gestopt waarschuwden de autoriteiten vandaag opnieuw voor mogelijke overstromingen. Iedereen wordt verzocht binnen te blijven. In het land is de noodtoestand uitgeroepen.

De hele nacht zijn brandweerlieden bezig geweest met het wegpompen van water uit ondergelopen gebouwen, het redden van ondergelopen voertuigen, het verwijderen van puin onder bruggen en het veiligstellen van aardverschuivingen.

Evacuaties

In verschillende delen van het land, waaronder op campings, worden mensen geëvacueerd. Dat meldt het officiële persbureau van Slovenië. Ongeveer 16.000 huishoudens kwamen zonder elektriciteit te zitten. Ook het openbaar vervoer ligt plat. In de noordwestelijke regio Gorensjka werden aardverschuivingen gemeld. In de stad Skofja liepen meer dan 100 gebouwen onder water. Ook in deze stad liggen aardverschuivingen op de loer. Wegen raakten geblokkeerd. Foto’s in lokale media tonen onderwater staande auto’s, gebarsten wegen en hele dorpen die blank staan.

Festival afgelast

Het bij Nederlanders populaire metalfestival Metal Days, dat al sinds 30 juli bezig is in de Sloveense stad Velenje, heeft de laatste dag van het festival geannuleerd. Bezoekers kunnen terecht in een nabijgelegen hotel. ,,Het wordt aangeraden om Velenje niet te verlaten, aangezien alle straten om veiligheidsredenen zijn afgesloten”, schrijft de organisatie op Instagram. Op een video is te zien dat auto’s die op het parkeerterrein van het festival staan omringd zijn door water.

Pride Amsterdam

In Nederland stopt het voorlopig ook niet met regenen. Het weekend wordt volgens de verwachtingen wederom kletsnat. Maar Nederlandse festivals zoals Pride Amsterdam die dit weekend het water opgaan met de welbekende botenparade nemen vooralsnog geen extra maatregelen.

,,Het is een weersverwachting hè. Er valt nu af en toe een buitje maar dat kan ook zo weer veranderen.” Dat zegt Martijn Albers, woordvoerder van Pride Amsterdam. ,,Bovendien kun je je hier makkelijk op voorbereiden. Je neemt gewoon een poncho of paraplu mee, zet eventueel een luifeltje of parasolletje op en dat werkt uitstekend. In het ergste geval, bij een heftige onweersbui bijvoorbeeld, leggen we het festival een kwartiertje stil en wachten we tot de bui voorbij is”, aldus Albers.

,,We horen hier vooral dat mensen het wel lekker vinden, een keer wat anders. We hebben jaren zon gehad, nu een keer regen. Nou, daar laten we ons niet door tegenhouden.”

Duits festival

Ook in Duitsland werden eerder al tienduizenden bezoekers geweigerd op het terrein van het Duitse Wacken Open Air vanwege het extreme regenachtige weer. Als gevolg van de aanhoudende regen zijn de kampeer- en evenemententerreinen en toegangswegen van het festival in zo’n slechte staat dat de organisatie meer bezoekers niet meer veilig acht. Eerder spraken wij een aantal Nederlanders die daar proberen het hoofd boven water te houden.