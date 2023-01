Komt de 50ste Huijbergse rommelmarkt er nog?

HUIJBERGEN -Komt er nog een 50ste Huijbergse rommelmarkt, of houdt het op na 49 succesvolle rommelmarkten? De vijftigste rommelmarkt stond gepland voor 25 en 26 maart in MFC de Kloek, maar die is geannuleerd.

Richard van Stel, voorzitter van de Kerngroep Rommelmarkt Huijbergen (KRH), geeft als oorzaak aan dat er te weinig aanbod van fatsoenlijke spullen is. „We krijgen nog regelmatig spullen aangeleverd, maar het meeste is echt rommel en onverkoopbaar. Wij willen graag mooie en nog bruikbare spullen te koop aanbieden, maar die hebben we niet. Daarom helaas dit jaar geen rommelmarkt.”

Of er volgend jaar wel weer een rommelmarkt komt ,durft Van Stel niet te zeggen. „Als er geen fatsoenlijke spullen meer binnekomen, is het definitief gedaan met de rommelmarkt.” De Huijbergse rommelmarkt was elk jaar goed voor een opbrengst van tussen de 10.000 en 15.000 euro. Het bedrag ging altijd naar goede doelen.

Quote Je ziet dat steeds meer mensen de spullen waar ze niet meer mee doen te koop zetten op verschil­len­de sites Richard van Stel , voorzitter Kerngroep Rommelmarkt Huijbergen

Van Stel vermoedt dat het kleinere aanbod van nog goed bruikbare spullen alles te maken heeft met social media. „Je ziet dat steeds meer mensen de spullen waar ze niets meer mee doen te koop zetten op verschillende sites.”

Concurrentie van kringloopwinkels

Ook voelt de KRH in toenemende mate de concurrentie van kringloopwinkels en commerciële rommelmarkten. Toch hoopt Van Stel diep in zijn hart dat volgend jaar alsnog de vijftigste Huijbergse rommelmarkt voor het goede doel gehouden kan worden. „Met 49 rommelmarkten hebben we bijna een miljoen euro bij elkaar gebracht en ook aan vrijwilligers hebben we geen gebrek. Het zou erg jammer zijn als deze traditionele rommelmarkt verloren gaat.”

De opbrengsten van de rommelmarkten gingen grotendeels naar projecten in derdewereldlanden voor onder meer het bouwen van een school of het slagen van waterputten.