Het is Wereld Kattendag: spreek jij kattentaal? Test je kennis

Gevallen BN'ers: deze sterren maakten hun comeback en door deze carrière ging een kruis

Glennis Grace stond zondag voor het eerst weer sinds de Jumbo-rel op een groot podium. Deze site scheef in december vorig jaar een verhaal over gevallen BN’ers. Langzaam krabbelen die sterren weer op, al zijn er een aantal nog steeds volledig van de radar verdwenen. En een enkeling zal waarschijnlijk nooit meer terugkeren in de entertainmentindustrie.