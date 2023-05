Francis uit Breda heeft hobbyhuis dat draait om keramiek

BREDA/ETTEN-LEUR - Francis van den Broek (53) uit Breda ziet als klein meisje tijdens een vakantie in Frankrijk eens een pottenbakker aan het werk. Gefascineerd kijkt ze toe hoe een vormloze hoop klei op een draaischijf veranderde in een vaas of schaal.

In de jaren die volgen, komen en gaan verschillende hobby’s, zoals houtbewerking. Ze deelt een houtbewerkingsatelier met haar zussen. ,,Maar om eerlijk te zijn vond ik die machines wat eng om mee te werken. Ze stonden vrij hoog en ik ben zelf niet zo groot.”

Kunstacademie in Hoogstraten

Wanneer de zussen gezamenlijk besluiten een punt te zetten achter de houthobby, stort Francis zich op het keramieken. ,,Vier jaar geleden ben ik begonnen aan de kunstacademie in Hoogstraten. Toen ik op zoek ging naar een geschikte werkruimte, kwam ik uit bij mijn neef. Hij had een deel van zijn huis beschikbaar.”

Dat dit deel van de woning ooit als zelfstandige woning is gebruikt, is nog steeds duidelijk te zien. Er is waarschijnlijk geen enkele andere hobbykamer te vinden waarin zo’n luxe keuken staat.

Ik vraag een kleine vergoeding, waarmee ik de hobbyruim­te kan bekostigen Francis van den Broek , Breda/Etten-Leur

In de hal is een expositie te zien van uiteenlopende (studie)projecten. Uiteenlopend van draken tot abstract weergegeven wolken.

In de eigenlijke hobbykamer is meer werk te zien. Van Francis zelf én van de mensen die incidenteel of op wekelijkse basis bij haar workshops volgen. Ze geeft deze onder de naam Inzustria. ,,Ik vraag daar een kleine vergoeding voor, waarmee ik de hobbyruimte kan bekostigen”, licht ze toe.

‘Het heiligdom’, de oven, bevindt zich in een schuurtje in de tuin. Onlangs heeft Francis zich eindelijk ook het werken met een draaischijf eigen gemaakt. ,,Dat was best pittig om onder de knie te krijgen. Maar nu heb ik de slag te pakken.”

Francis woont in Breda, de hobbykamer bevindt zich in Etten-Leur. Ze is hier zeker drie dagen per week te vinden. Met recht een tweede huis dus.