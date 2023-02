Feest van herkenning bij ‘Muzikaal Roosendaal’

En die ervaren een feest van herkenning bij de foto’s, instrumenten, prijzen, uniformen, vaandels die het illustere verleden van Roosendaalse harmonieën en carnavalsbands, muziekwinkels en muziekbouwers illustreren. Na een oproep stroomden foto’s, documenten, instrumenten en verhalen voor de tentoonstelling vanuit alle hoeken van het land toe, vertelt Fons Heijmans van de heemkundekring. Daarom is de tentoonstelling gesplitst. In oktober volgt een tweede, met aandacht voor de Roosendaalse koren en bandjes.

Lieke voor 15 cent

Op de eerste tentoonstelling is een prominente plek ingeruimd voor het Roosendaals Lieke van Kiske Dekkers uit 1923. ,,Veel Roosendalers kennen dat nog helemaal uit hun hoofd. Ik niet hoor’’, lacht Fons Heijmans. Hij laat een van de eerste uitgaven van het liedje zien. ,,Je kon die tekst in die tijd voor vijftien cent kopen.’’ Bij de beelden van harmonie Erato, met het beroemde clubhuis aan de Kade, vertelt hij: ,,Daar speelde mijn vader bij. Erato had ook een eigen Tiroler Kapel.’’

RBC-Feyenoord

Leo Jacobis en Hans Schipper kijken gefascineerd naar een video waar de Trommelaeren van Roesendaele de beroemde mars New Star spelen. Het tamboer-, trompet- en jachthoornkorps werd in de jaren zestig, onder leiding van Willem Laros, wereldberoemd. ,,Dat ben ik’’, wijst Jacobis op het ventje op de eerste rij. De mannen, allebei opgegroeid in Kalsdonk, speelden hoorn bij de Trommelaeren. ,,Kijk, daar komen we het veld op bij de beroemde wedstrijd van RBC tegen Feyenoord’’, wijst Jacobis op beelden uit stadion De Luiten.

Quote Die exercities waren onze grootste kracht. Dat werd er bij ons echt ingestampt. En alle muziek moesten we uit ons hoofd kennen Hans Schipper

Hij beheert ook een Facebookpagina die gewijd is aan de Trommelaeren. In het muziekkorps zaten veel mensen uit Kalsdonk, vertelt Hans Schipper. Hij herinnert zich nog hoe hij als 15-jarig knulletje met de band met het vliegtuig naar Cannes ging: ,,Dat was zo bijzonder!’’ Willem Laros leidde het orkest met ijzeren discipline, vertelt hij. ,,Die exercities waren onze grootste kracht. Dat werd er bij ons echt ingestampt. En alle muziek moesten we uit ons hoofd kennen.’’

Muisstil

,,Zoals Willem Laros was er geen tweede’’, vindt ook Fons Heijmans. ,,Die man was een fenomeen. Ik weet nog hoe ik als kind bij optredens ging kijken. Dan was het muisstil op de Nieuwe Markt.’’

Muzikaal Roosendaal is nog tot en met 15 april te zien op dinsdag van 13.30 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in Cultuurhuis Bovendonk.

Volledig scherm Fons Heijmans: ,,Zoals Willem Laros was er geen tweede." © Pix4Profs/Moreno Molenaar