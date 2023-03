De Springplank proost op einde grootse renovatie: ‘Nu kunnen we weer jaren vooruit’

TETERINGEN - Een tijdcapsule met onder meer een setje airpods en informatie over de oorlog in Oekraïne is maandagochtend begraven bij het vernieuwde pand van Kindcentrum De Springplank in Teteringen. ,,Wij weten hier hoe de wereld in 10 jaar tijd kan veranderen.”

In 2012 trok basisschool De Springplank samen met kinderopvangorganisatie Kober en basisschool De Wegwijzer in het splinternieuwe brede schoolpand De Mandt in Teteringen. Nieuwbouwwijk de Bouverijen was net in ontwikkeling en de verwachting was dat het gebouw ruim genoeg zou zijn voor twee basisscholen.

Gezond binnenklimaat

,,Nu zijn we ruim tien jaar verder en zitten we met De Springplank toch op een andere locatie", zegt schooldirecteur Sjoerd Hagen. ,,We zijn blij dat dit oude schoolpand in beeld kwam toen duidelijk werd dat De Mandt te klein werd. Nu de renovatie erop zit, kunnen we hier jaren vooruit. Het pand is duurzaam en voldoet aan alle eisen op het gebied van ventilatie en een gezond binnenklimaat.”

Samen met de kinderen werd maandagochtend geproost op het vernieuwde schoolgebouw aan de Groenstraat. Naast het hoofdgebouw zijn ook de bijbehorende gymzaal en het schoolplein opgeknapt.

Oud en nieuw komen mooi samen in de vernieuwde Springplank. De authentieke trap en tegelvloer geven het pand een nostalgisch gevoel, tegelijkertijd voldoet het gebouw aan alle moderne eisen voor ventilatie en luchtkwaliteit.

Johan van Knijf, bestuurder van Markant Onderwijs en BreedSaam, benadrukt blij te zijn dat De Springplank eindelijk weer op één locatie thuis is: ,,De afgelopen jaren waren de leerlingen noodgedwongen opgesplitst, nu ligt de focus weer op één plek. En wat voor één, het resultaat is prachtig.”

Hele week feest

Onderwijswethouder Arjen van Drunen begroef vervolgens in het bijzijn van de leerlingen de tijdcapsule naast de hoofdingang. Binnenkort komt daar een door de kinderen ontworpen tegel bovenop te liggen: ,,Zodat we hem over tien jaar weer weten te vinden.”

De Springplank viert deze hele week feest, met onder meer een bioscoopmiddag en een vossenjacht.

Na zo'n anderhalf jaar verbouwen is De Springplank een school voor de toekomst. Onderwijswethouder Arjen van Drunen begraaft ter ere van de heropening in het bijzijn van de leerlingen een tijdcapsule bij de hoofdingang.