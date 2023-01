Burgemeester Peterssluis enkele weken gestremd door defecte motor brug

Gewraakte rechter vindt zichzelf niet vooringeno­men in zaak-Wil­lem Engel: ‘Die ene tweet was een grap’

In de rechtbank Rotterdam komt vanmiddag de wrakingskamer bijeen om zich te buigen over het verzoek van Willem Engel om in zijn strafzaak de rechtbankvoorzitter te vervangen. Engel heeft om een andere rechtbankvoorzitter gevraagd. De verwachting is dat aan het einde van de dag een uitspraak komt.

15:11