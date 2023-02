Altere brengt een magistraole optocht

Carne vale... vaarwel vléés

Flessen Maggi

Het Halsters motto ‘Ons verhaol is magistraol’, kwam bij veel groepen terug. De Buitenploeg was met flessen Maggi naar de optocht gekomen: ‘Ons verhaol is smeuïger mee ’n magi-straol’ en bouwclub Duimen Omhoog had een magistrale foodtruck meegenomen. Voor bouwclub De Guppies was ‘klimaotneutraol pas magistraol’ en voor de KPJ is het leven pas ‘magistraol met bier in het verhaol’.