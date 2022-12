Aanleg nieuwe velden sportpark Vivoo een jaar uitgesteld

HUIJBERGEN - De aanleg van twee nieuwe velden op het sportpark van de Huijbergse voetbalvereniging Vivoo wordt voorlopig een jaar uitgesteld. De eventuele aanwezigheid van vleermuizen gooit roet in het eten.

Begin deze maand is begonnen met de voorbereidingen voor de twee nieuwe velden door het weghalen van hekwerken rond het sportpark. Om de twee velden aan te leggen moeten honderd eiken worden gerooid. Daar kwamen de Woensdrechtse milieuverenigingen tegen in het verweer, maar volgens de gemeente Woensdrecht was de kap van de bomen vergunningsvrij.

Oriëntatiepunten

Vervolgens heeft iemand contact opgenomen met de Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB) over de eventuele aanwezigheid van vleermuizen, waarna de OMWB de werkzaamheden ‘on hold’ heeft gezet. De Woensdrechtse wethouder Rainier Schuurbiers zegt dat de OMWB deze week heeft laten weten dat er tussen april en oktober 2023 onderzoek wordt verricht naar de aanwezigheid van vleermuizen die de bomen bij het sportpark als oriëntatiepunten gebruiken.

„Dit is een forse streep door de rekening”, zegt Schuurbiers. „Bedoeling was dat Vivoo vanaf april gebruik zou kunnen maken van de nieuwe velden. Tot die tijd zou Vivoo uitwijken naar de velden bij de Volksabdij in Ossendrecht en naar voetbalvereniging Meto in Hoogerheide”. Vivoo-voorzitter Rob de Rond zegt verbaasd en teleurgesteld te zijn. „We dachten dat er nu eindelijk een oplossing was voor ons veel te krappe sportpark.” Hij zegt dat over de vernieuwing van het sportpark altijd goed overleg is geweest met de omwonenden.

Weer op de oude, versleten velden

„Vermoedelijk heeft een van de omwonenden contact opgenomen met de OMWB.” In januari worden de weggehaalde hekwerken teruggeplaatst en gaat Vivoo na de wintersport noodgedwongen weer gebruikmaken van de oude, versleten velden. „Het is nu wachten op de bevindingen van de OMWB”, zegt Schuurbiers. „Tot die tijd blijven we in nauw contact met Vivoo en hopen we dat we eind volgend jaar alsnog kunnen beginnen met de aanleg van de nieuwe velden en de bouw van een nieuwe kantine en kleedkamers.”