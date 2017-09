Zwinkels en Zoet ijzersterk, Haye niet te stoppen

Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. De speler met het hoogste rapportcijfer was dit weekeinde te bewonderen in Den Haag. Daar keepte Robert Zwinkels ongetwijfeld één van zijn betere wedstrijden uit zijn carrière. Mede dankzij uitstekend keeperswerk van hem pakte ADO een welkom puntje tegen het stroef draaiende Ajax.

Door Leendert Kamsteeg

In Kerkrade boekte Willem II de eerste zege van het seizoen en dat was vooral te danken aan een ontketende Thom Haye. Hoewel de aanvallend ingestelde middenvelder niet tot scoren kwam, kwam de meeste dreiging van de Tricolores negentig minuten lang van hem. Hij kreeg van ons een 8, net als PSV-doelman Jeroen Zoet, die Feyenoord in het Philips Stadion meermaals van scoren afhield. Bekijk hieronder alle rapportcijfers.

Sparta Rotterdam – AZ Alkmaar 0-2

Sparta Rotterdam: Kortsmit 7; Floranus 5, Chabot 5 (75. Sanusi -), Vriends 6, Marfelt 5; Dobson 5,5 (80. Duarte -), Mühren 5, Dougall 6; Brogno 5 (66. Spierings -), Ache 5, Goodwin 5.

AZ Alkmaar: Bizot 6; Svensson 6,5, Vlaar 6,5, Wuytens 6,5, Ouwejan 6,5; Vejinovic 7, Van Overeem 7, Til 7; Seuntjens 6,5 (88. Midtsjø -), Weghorst 7, Jahanbakhsh 6,5.

Arbiter: Mulder 5

Man of the Match: Waar hij in de Kuip nimmer echt uit de verf kwam, daar heeft Marko Vejinovic zich in Alkmaar inmiddels ontpopt tot een belangrijke speler. Op Het Kasteel leverde de 27-jarige middenvelder alweer zijn vierde assist van het seizoen af. Had met 106 balcontacten een aanzienlijk aandeel in het positiespel van de ploeg Noord-Hollanders.

Volledig scherm Marko Vejinovic.

Excelsior – SC Heerenveen 1-2

Excelsior: Kristinsson 5,5; Karami 5,5, Mattheij 6,5, De Wijs 6, Massop 6; Faik 6, Koolwijk 6, Messaoud 5,5 (63. Fortes -); Caenepeel 5 (85. Vermeulen -), El Azzouzi 5,5, Bruins 6,5 (75. Van Duinen -).

SC Heerenveen: Hansen 6,5; Dumfries 5,5, Høegh 5,5, Pierie 6 (86. Naess -), Woudenberg 6; Schaars 6, Thorsby 6 (67. Rojas -), Kobayashi 6; Ødegaard 5,5, Ghoochannejhad 5,5, Zeneli 6,5 (82. Veerman -).

Arbiter: Lindhout 5

Man of the Match: Op de doelpuntenproductie van Arber Zeneli was de voorbije seizoenen regelmatig kritiek. De buitenspeler kwam in de eredivisie nog nooit boven de zes treffers in een jaargang uit, maar staat nu na vijf duels op twee goals. De Kosovaar mag dan niet altijd op het scorebord verschijnen, voor dreiging zorgen doet hij vrijwel wekelijks. Was met drie schoten op doel en drie keypasses ook weer de gevaarlijkste speler aan Friese zijde.

Volledig scherm Arber Zeneli (rechts) viert zijn doelpunt met Lucas Woudenberg. © ANP Pro Shots

Roda JC – Willem II 1-3

Roda JC: Jurjus 6; Götz 5, Ananou 4,5, Werker 4,5, Van Peppen 5 (73. Auassar -), Ndenge 4,5, Gustafson 5,5; El Makrini 5 (46. Schahin 6 -); Rosheuvel 5, Vancamp 5 (46. Van Velzen 6), Paulissen 5.

Willem II: Wellenreuther 6,5; Heerkens 7 (90+2. Azzaoui -), Lachman 6,5, Peters 6,5, Van der Linden 6,5, Tsimikas 7; Rienstra 6,5, Chirivella 7, Haye 8; Sol 7,5 (85. Lieftink -), Velikonja 7,5 (68. Lewis -).

Arbiter: Van Boekel 7

Man of the Match: Thom Haye is bij Willem II lang niet altijd zeker van 90 minuten speeltijd, maar tegen Roda JC had trainer Erwin van de Looi weinig redenen om hem vroegtijdig naar de kant te halen. De 22-jarige middenvelder was in Kerkrade een niet te stoppen machine voor de thuisploeg en had met zijn splijtende steekbal een aandeel in de openingstreffer van Etien Velikonja.

Volledig scherm Thom Haye (links) in duel met Mitchel Paulissen. © ANP Pro Shots

NAC Breda – FC Groningen 2-1

NAC Breda: Birighitti 5,5; Verschueren 5,5, Koch 6, Mari 6, Angelino 7; El Allouchi 6,5 (90+2. Horsfield -), Mets 5,5, Agyepong 5,5 (71. Korte -); Vloet 7, Garcia 6, Ambrose 6,5 (77. Sprangers -).

FC Groningen: Padt 6; Kane 5,5, Te Wierik 6, Reijnen 6, Memisevic 5 (46. Bacuna 6,5); Warmerdam 5,5, Drost 6, Jenssen 6; Hrustic 5,5 (67. Idrissi -), Mahi 6,5, Van Weert 5,5 (67. Veldwijk -).

Arbiter: Makkelie 6,5

Man of the Match: Twee uiterst productieve minuten van Rai Vloet waren zaterdagavond voldoende voor NAC Breda om de eerste competitiezege sinds maart 2015 te laten noteren. De 22-jarige aanvallende middenvelder was er twee keer als de kippen bij om doelman Sergio Padt te verschalken, waarbij vooral zijn eerste treffer het bekijken waard was. Met vijf schoten op doel nam niemand het doel vaker onder vuur dan Vloet.

Volledig scherm Rai Vloet viert de 2-0. © ANP Pro Shots

PEC Zwolle – Heracles Almelo 2-1

PEC Zwolle: Boer 7; Ehizibue 6,5, Marcellis 6,5, Sandler 7, Van Polen 6; Bakker 5 (69. Dekker -), Thomas 7,5, Saymak 6; Namli 6,5 (79. Ondaan -), Parzyszek 6,5 (59. Nijland 6), Mokhtar 7,5.

Heracles Almelo: Castro 4; Breukers 5, Pröpper 5,5, Hardeveld 6, Van Hintum 5,5 (59. Duarte 6); Monteiro 6, Pelupessy 5,5 (73. Van Ooijen -), Niemeijer 5,5 (76. Vermeij -); Peterson 5, Gladon 5,5, Darri 5.

Arbiter: Manschot 6,5

Man of the Match: In productief opzicht beleeft Younes Mokhtar voorlopig een uitstekend seizoen. Net als tegen Sparta en FC Twente was de linksbuiten weer trefzeker, waardoor nu vier van de laatste vijf goals van PEC Zwolle van zijn voet kwamen. Alleen Wout Weghorst (AZ, 6) en Tim Matavz (Vitesse, 5) tonen zich voorlopig doelgerichter dan de 26-jarige Zwollenaar.

Volledig scherm Youness Mokhtar (links) viert de overwinning op Heracles. © ANP Pro Shots

ADO Den Haag – Ajax 1-1

ADO Den Haag: Zwinkels 8,5; Ebuehi 6, Beugelsdijk 6,5, Kanon 7, Meijers 6; Immers 5 (46. Falkenburg 7), El Khayati 6, Bakker 6; Becker 6, Johnsen 6,5, Hooi 5 (56. Kishna -, Lorenzen 77 -).

Ajax: Onana 6,5; Veltman 6, De Ligt 6, Viergever 5, Dijks 6 (85. Dolberg -); Van de Beek 5, De Jong 6,5 (75. Schöne -), Ziyech 6; Kluivert 5,5 (67. Neres -), Huntelaar 5, Younes 4.

Arbiter: Nijhuis 6

Man of the Match: 'Heb jij een magneet in je handschoenen', werd Robert Zwinkels vlak na het gelijke spel tegen Ajax gevraagd. Een glimlach kon de ADO-goalie vervolgens moeilijk verstoppen. Met wat hulp van het houtwerk zorgde een ontketende Zwinkels ervoor dat ADO voor het eerst sinds november 2014 weer minstens een punt pakte tegen de Amsterdammers. Bracht op de eigen kunstgrasmat redding op minstens vier zeker lijkende goals.

Volledig scherm Matthijs de Ligt (links) ziet zijn kopbal worden gestopt door ADO-doelman Robert Zwinkels.(r) © Pro shots

FC Twente – FC Utrecht 4-0

FC Twente: Brondeel 7; Ter Avest 6,5, Lam 7, Van der Lely 7,5, Liendl 5,5; Holla 6 (46. Vuckic 6), Bijen 7,5, Jensen (46. Van der Heijden 6); Slagveer 6,5, Assaidi 7,5 (76. Tighadouini -), Boere 7.

FC Utrecht: Jensen 5; Troupée 4,5 (46. Klaiber 5,5), Van der Maarel 5, Janssen 5, Braafheid 4,5; Emanuelson 4,5, Ayoub 4,5 (78. Strieder -), Van de Streek 5, Labyad 4,5; Kerk 5 (46. Bahebeck 5,5), Dessers 5.

Arbiter: Kamphuis 5,5

Man of the Match: Het voor deze speelronde nog puntloze FC Twente maakte tegen FC Utrecht als collectief een prima indruk. Toch was er één man die er bovenuit stak: Oussama Assaidi. Bij vlagen was het weer vanouds smullen als de voormalig dribbelaar van SC Heerenveen aan de bal kwam. Na zijn 4-0, een schuiver in de linkerhoek, volgde meteen een veelzeggende, maar ook verdiende, publiekswissel.

Volledig scherm Oussama Assaidi viert de 4-0 van FC Twente. © Pro shots

PSV – Feyenoord 1-0

PSV: Zoet 8; Isimat 6, Arias 6,5, Schwaab 6, Brenet 6,5; Pereiro 6,5 (86. Rosario -), Hendrix 5,5, Van Ginkel 5,5; Bergwijn 6,5 (59. Ramselaar 6,5), Luuk de Jong – (18. Lammers 5), Locadia 5.

Feyenoord: Jones 6; Diks 6, Botteghin 6,5, Van der Heijden 6 (84. Vente -), Haps 6 (72. Basacikoglu -); El Ahmadi 7,5, Toornstra 5,5, Vilhena 6,5; Berghuis 4,5, Kramer 4,5 (46. Amrabat 7,5), Boëtius 7.

Arbiter: Kuipers 5,5

Man of the Match: Waarom PSV Jeroen Zoet afgelopen zomer liever niet wilde laten gaan werd in de topper tegen Feyenoord weer duidelijk. Ondanks het feit dat de Eindhovenaren ruim een helft met een man meer op het veld stonden, kreeg Feyenoord voldoende kansen op de gelijkmaker. Met name zijn redding op de inzet van Jean-Paul Boëtius was een fraaie, maar ook de gekeerde kopbal van Eric Botteghin en pogingen van Jens Toornstra kregen Zoet niet klein.

Volledig scherm Jeroen Zoet (rechts) en Jens Toornstra. © Pim Ras Fotografie

Vitesse – VVV-Venlo 1-1

Vitesse: Pasveer 6; Dabo 5 (38. Colkett 6), Kashia 5, Miazga 6, Büttner 6; Bruns 5,5 (71. Castaignos -), Van der Werff 5, Foor 5,5; Rashica 6, Matavz 7, Linssen 6.

VVV-Venlo: Unnerstall 7; Rutten 6, Röseler 6, Promes 6 (75. Nwakali -), Labylle 6 (62. Van Bruggen -); Seuntjens 6, Post 6, Leemans 7; Tissoudali 5 (46. Opoku 6), Thy 6, Hunte 5,5.

Arbiter: Higler 6

Man of the Match: Tim Matavz is na vijf speelronden de meest constante speler wat betreft de doelpuntenproductie. Net als in de voorgaande vier competitieduels kwam de Sloveen ook tegen VVV-Venlo tot scoren. Hij werd daarmee de derde speler die deze eeuw in de eerste vijf duels van het seizoen tot scoren kwam, na Ruud Boymans in 2014 en Dries Mertens in 2011.