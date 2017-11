Zwemmer Brzoskowski niet naar EK kortebaan

Kuip en Arena ontvangen Oranjevrouwen met open armen

16:29 De voetbalsters van Oranje zijn meer dan welkom in de Kuip en de Amsterdam Arena om de resterende wedstrijden van de WK-kwalificatie in de grootste stadions van ons land te spelen. Oranje-spits Vivianne Miedema liet in deze krant weten dat het tijd is voor de nieuwe stap in het vrouwenvoetbal. Zij vindt dat er nú geprofiteerd moet worden van de populariteit van de Oranjevrouwen die afgelopen zomer in eigen land Europees kampioen werden.