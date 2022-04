Zware knieblessure Zakaria Labyad: middenvelder niet meer in actie voor Ajax

Roger Schmidt heeft goed en slecht nieuws in aanloop naar loodzware week voor PSV

Trainer Roger Schmidt was zondagavond na afloop van het duel met RKC blij dat zijn ploeg drie punten had bemachtigd, in aanloop naar twee grote wedstrijden. Hij had goed en slecht nieuws over de selectie richting de clashes met Leicester City (donderdag) en Ajax (zondag).

10 april