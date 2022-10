Zwakke eerste helft kost Feyenoord twee punten tegen Fortuna Sittard

Door Mikos Gouka



De teleurgestelde aanhang sjokte de Kuip uit na een teleurstellende avond. Feyenoord kon Fortuna Sittard niet op de knieën krijgen in een volle Kuip. De Rotterdammers speelden een erbarmelijke eerste helft en konden de schade na de pauze niet meer volledig repareren: 1-1.

Fortuna Sittard was de hoogst geklasseerde tegenstander die Feyenoord voor de winterstop nog op het menu krijgt. De nummer tien van de eredivisie presenteerde zich echter als een meer dan taaie kluif in de Kuip. De Limburgers, die sinds de Spanjaard Julio Velázquez als trainer aan het roer staat in Sittard, in de competitie zeer sterk presteren stapten na één helft bijna fluitend het veld af.

Volledig scherm Feyenoord-trainer Arne Slot geeft instructies. © Pro Shots / Mischa Keemink

Feyenoord had één kansje gekregen. Een poging van David Hancko die door keeper Ivor Pandur zonder al teveel moeite tot corner werd verwerkt. Maar dat was het wel wat de Rotterdamse dadendrang betreft. En dat vonden de gasten uit Sittard uiteraard prima, want die ploeg stond al snel op de gedroomde 0-1 voorsprong. Een schot van Burak Yilmaz kwam via het lichaam van Gernot Trauner voor de voeten van Inigo Cordoba. De Bask uit Bilbao aarzelde niet en schoot meteen raak: 0-1.



En het was dat de doorgebroken Burak Yilmaz niet de 0-2 aantekende wat later in de tweede helft. De Turk was met een slimme loopactie ontsnapt aan Gernot Trauner maar na een lange sprint schoot hij naast het doel van Justin Bijlow. Dat er iets moest veranderen bij de Rotterdammers in deel twee was wel duidelijk. Arne Slot bracht Patrik Walemark, Danilo en Marcos Lopez binnen de lijnen om Fortuna Sittard alsnog opzij te duwen.

Volledig scherm Patrik Walemark. © ANP

De trainer liet Jakob Rasmussen, Santiago Gimenez en Marcus Pedersen achter in het kleedlokaal. Bij Fortuna Sittard hield Velazquez vast aan de elf spelers die het voor de pauze prima voor elkaar hadden met middenvelder Ivo Pinto en centrumverdediger Rodrigo Guth als meest opvallende pionnen.



Het leverde in elk geval een razendsnelle gelijkmaker op. George Cox dacht eens lekker uit te verdedigen rond zijn eigen strafschopgebied maar het balverlies van de Brit bracht Javairô Dilrosun in stelling. De uithaal van de linkerspits betekende 1-1.

Volledig scherm Javairô Dilrosun viert de 1-1. © Pro Shots / Mischa Keemink

Het was het sein tot een ware belegering van de veste van Fortuna waar Patrik Walemark, aangespeeld door keeper Pandur, de 2-1 op zijn schoen had maar niet doortastend genoeg handelde. Dat betekende niet dat de Zweed niet goed inviel, want zijn acties zorgden keer op keer voor gevaar. Een schot net voorlangs, een prima knal met links die Pandur keurig naast tikte en een reeks voorzetten, Walemark liet zich nadrukkelijk zien in de Kuip. De Zweed gaf ook een schitterende voorzet op een andere invaller: Igor Paixao. De Braziliaan leek vallend de 2-1 binnen te knikken, maar Fortuna kwam met de schrik vrij omdat de bal voorlangs ging.



Feyenoord ontsnapte zelf ook toen Rodrigo Guth de lat raakte, al volgde er nog een vlagsignaal dat al het voorgaande overbodig maakte. Op die analyse hoopte Slot met een late, winnende goal van Rotterdamse makelij. Een gouden treffer die zijn ploeg nadrukkelijk in de kopgroep van de eredivisie houdt en die voor perspectief kan zorgen na de jaarwisseling als het WK achter de rug is. Maar de gebeden van de meelevende trainer van Feyenoord werden niet verhoord. Ook niet toen Sebastian Szymanski mocht aanleggen in blessuretijd. Zijn schot ging naast de kooi van Pandur.

Volledig scherm Igor Paixão baalt na een gemiste kans. © Pro Shots / Mischa Keemink

Bekijk hier de stand in de Eredivisie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier het programma.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier de statistieken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.