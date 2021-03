Zou Feyenoord in één seizoen ooit meer kansen hebben gecreëerd in uitwedstrijden bij Ajax en PSV?

Samenvatting Effectief Vitesse vindt aanslui­ting met AZ na knappe overwin­ning in Utrecht

14 maart Een ketser van Utrecht-doelman Eric Oelschlägel bleek een cruciaal moment in een steekspel tussen Vitesse en FC Utrecht. De Arnhemmers deden uiteindelijk goede zaken door met 1-3 te winnen in Stadion Galgenwaard en blijven daarmee in het spoor van AZ.