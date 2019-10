Zorgen bij ADO voor uitwedstrijd tegen Vitesse

Dumfries: We kunnen hier niet tevreden over zijn

9:02 PSV wist donderdag voor de tweede keer op rij niet te winnen. Na het verlies bij FC Utrecht (3-0) van zaterdag, bleven de Eindhovenaren in de Europa League op 0-0 steken tegen LASK Linz. ,,Dit was een heel ander PSV dan tegen Utrecht. Het enige probleem is dat we niet hebben gescoord", aldus verdediger Nick Viergever.