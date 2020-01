Zoet last van keeperskoorts? ‘Hij ligt nu heel erg onder een vergrootglas’

In zijn eerste wedstrijd in dienst van Utrecht liet Zoet zich verrassen door een op het oog eenvoudig te keren schot van PEC Zwolle-verdediger Kenneth Paal. Vervolgens liet hij zich tegen FC Eindhoven in de beker dubieus verschalken en gaf hij in de slotfase nog bijna de gelijkmaker cadeau. Dat kwam allemaal nadat hij voor de winterstop zijn plek onder de lat bij PSV kwijtraakte. Ronald Waterreus, die Zoet goed kent, zag het ook. ,,Hij ligt nu heel erg onder een vergrootglas.’’

Zoet liet na de bekerwedstrijd tegen FC Eindhoven weten alles wat is gebeurd achter zich te laten. Dat gaat alleen niet zo makkelijk, volgens Waterreus. ,,Hij zit in een moeilijke fase, dat weet hij zelf ook. Bewust of onbewust gaat het in je hoofd spelen: wat als ik nu weer een fout maak? Wat als ik een tegengoal krijg? Hij is ook gewoon een mens.’’

Volledig scherm Jeroen Zoet. © BSR/SOCCRATES Daar sluit zijn oud-collega Joop Hiele, voormalig doelman van onder meer Feyenoord, zich bij aan. ,,Stel je voor dat je een fout maakt op kantoor. Dan is het logisch dat je er de volgende keer extra mee bezig bent. Keepers zijn geen computers waar je een nieuwe chip in doet en meteen weer presteren.’’



De doelmannen zijn het eens: Zoet komt er weer bovenop. Waterreus: ,,Hij snakt naar rust. Die moet hij zelf creëren. Als hij een stuk of acht wedstrijden op rij zijn normale niveau haalt, wordt er minder op hem gelet.’’ En dan kan de 29-jarige sluitpost gewoon weer tot de top gaan behoren. ,,Voor Nederlandse begrippen is Zoet een buitengewoon goede keeper’’, aldus Hiele.

EK

Waterreus en Hiele vinden het te vroeg om de plaats van Zoet in het Nederlands elftal ter discussie te stellen. Zoet koos voor een overstap naar Utrecht om zijn plek in de EK-selectie te verzekeren. Waterreus weet zeker dat hem dat gaat lukken. ,,Hij is een van de betere keepers van Nederland. Jeroen komt er wel bovenop.’’ Hiele: ,,Ja, daar ben ik ook van overtuigd. Hij behoort tot de drie beste doelmannen van het land.’’