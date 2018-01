Zoet en Castro blinken uit en voorkomen doelpuntenregen in Almelo

Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. Doelmannen Bram Castro en Jeroen Zoet zorgden er persoonlijk voor dat Heracles Almelo - PSV lang op 1-1 bleef steken. Uiteindelijk was het Luuk de Jong die nog de winnende maakte. De drie hoofdrolspelers kregen allemaal een 8.

Door Armon Veeneman



Kersverse Ajacied Nicolás Tagliafico kende een uitstekend debuut in de Klassieker. Hij kreeg een 7,5. Net als Vitesse-rechtsbuiten Milot Rashica. Mark Birighitti was de schlemiel van het weekend. De grabbelende keeper van NAC Breda kreeg een 4.

FC Utrecht – AZ 1-1

FC Utrecht: Jensen 6; Van der Maarel 5,5, Leeuwin 6, Janssen 6,5, Van der Meer 6,5; Ayoub 6, Klaiber 5,5, Emanuelson 5 (55. Dessers 6,5), Van de Streek 6 (64. Velanas -); Labyad 6 (90. Görtler -), Kerk 5.

AZ: Bizot 6; Svenson 6,5, Wuytens 6, Van Rhijn 6, Ouwejan 6; Mitsjo 6, Koopmeiners 6,5, Til 6,5; Helmer 6 (77. Idrissi -), Weghorst 5,5, Jahanbakhsh 6.

Arbiter: Gözübüyük 6

Man of the Match: Zijn tweede treffer in dit seizoen al. En dat als rechtsback. Jonas Svensson, die eerder al het net vond tegen Heracles Almelo, schoot nu hard raak in de Galgenwaard. Het bleek uiteindelijk niet de winnende treffer door toedoen van Cyriel Dessers.

Volledig scherm Jonas Svensson viert zijn goal met Wout Weghorst en Alireza Jahanbakhsh. © ANP Pro Shots

Roda JC – FC Twente 1-1

Roda JC: Jurjus 6.5; Dijkhuizen 6, Auassar 6, Ananou 6, Vansteenkiste 6 (70. Ngombo -); Gnjatic 6.5 (80. Ndenge -), Gustafson 7, Engels 5 (55. Van Velzen 4); Rosheuvel 7, Schahin 7, Avdijaj 5.5.

FC Twente: Drommel 4.5; Ter Avest 6, Bijen 5, R. Jensen 6, Lam 6, Cuevas 5.5; F. Jensen 6 (88. Laukart -), Maher 6.5 (82. Van der Heyden -), Vuckic 6; Boere 5 (78. Kvasina -), Assaidi 6

Arbiter: Wiedemeijer 6

Man of the Match: Met een heerlijke beweging en een voorzet op maat was Mikhail Rosheuvel belangrijk bij de gelijkmaker van Dani Schahin. Zo haalde Roda JC vlak voor tijd nog een belangrijk punt binnen.

Volledig scherm Spelers van FC Twente hadden hun handen vol aan Mikhail Rosheuvel. Ook hier kan Christian Cuevas de spelers van Roda JC alleen nog stoppen met een tackle. © ANP Pro Shots

ADO Den Haag – VVV-Venlo 1-1

ADO Den Haag: Zwinkels 7; Ebuehi 6,5, Beugelsdijk 7, Pinas 6,5 (80. Meissner –), Meijers 6; Immers 6, El Khayati 5, Bakker 6; Becker 6 (54. Hooi 5), Johnsen 6,5, Falkenburg 5,5.

VVV-Venlo: Unnerstall 7; Rutten 6,5 (65. Dekker -), Promes 6,5 (77. Castelen -), Röseler 6,5, Janssen 5,5; Seuntjens 6, Van Bruggen 6, Leemans 6,5; Van Crooy 6,5, Thy 6,5, Hunte 5 (67. Opoku -)

Arbiter: Higler 6.

Man of the Match: De thuisspelende ploeg van Alfons Groenendijk had het aan doelman Robert Zwinkels te danken dat VVV-Venlo er na de late gelijkmaker van Johnatan Opoku niet ook nog met de winst vandoor ging. Met uitstekende reddingen haalde hij een punt binnen voor ADO.

Volledig scherm ADO Den Haag-speler Danny Bakker (r) in duel met VVV-Venlo speler Damian van Bruggen (l) © ANP Pro Shots

PEC Zwolle – NAC Breda 1-0

PEC Zwolle: Boer 6,5; Ehizibue 6, Marcellis 6, Sandler 6, Van Polen 6; Dekker 6,5, Saymak 6 (90+2. Bakker -), Thomas 7; Namli 5,5 (90. Marinus -), Ondaan 6 (79. Nijland -), Mokhtar 6,5.

NAC Breda: Birighitti 4; Sporkslede 6, Meijers 6, Marí 6, Angeliño 6; García 6, Nijholt 6 (75. Mets), Korte 5 (68. Fernandes -); Vloet 5 (78. Sprangers -), El Allouchi 5,5, Ambrose 5,5.

Arbiter: Manschot 6

Man of the Match: Ook direct na de winterstop gaat Ryan Thomas vrolijk verder met uitblinken op het middenveld van PEC Zwolle. Daarmee gidste hij zijn team naar een moeizame zege op NAC.

Volledig scherm Ryan Thomas, hier aan de bal, was wederom uitblinker bij PEC Zwolle. © ANP Pro Shots

Vitesse – sc Heerenveen 1-1

Vitesse: Pasveer 6,5; Dabo 6, Kashia 7, Miazga 5, Faye 4; Bruns 5,5, Mount 6,5, Serero 6; Rashica 7,5, Matavz 5, Linssen 5 (73. Van Bergen -).

SC Heerenveen: Hansen 6,5; Dumfries 6, Høegh 5,5, Pierie 5, Bulthuis 4; Schaars 5 (84. Bruijn -), Kobayashi 6, Van Amersfoort 6,5 (86. Vlap -); Ödegaard 5,5, Veerman 6 (73. Ghoochannejhad -), Zeneli 5.

Arbiter: Lindhout 4

Man of the Match: Een harde voorzet van Milot Rashica was de aanleiding voor het eigen doelpunt van Daniel Høegh. De Kosovaar was weer op dreef aan de rechterkant en speelde in het tweede bedrijf ook nog de talentvolle Kik Pierie stijlvol uit. Goed voor een 7,5.

Volledig scherm Milot Rashica gaat Kik Pierie tegemoet. © ANP Pro Shots

Sparta Rotterdam – Excelsior 2-3

Sparta Rotterdam: Kortsmit 6; Holst 6, Fischer 4, Chabot 6.5, Floranus 6; Sanusi 6, Ahannach 6 (82. Verhaar -), Dougall 6; Brogno 6.5, Friday 6.5 (82. Ache -), Alhaft 5.5 (67. Duarte -).

Excelsior: Zwarthoed 5,5; Karami 6, Mattheij 6, De Wijs 6, Massop 5; Faik 6,5, Fortes 6, Messaoud 6,5 (77. Hadouir -); Elbers 6 (89. Vermeulen -), Van Duinen 7, Bruins 6 (90+1. Faes -).

Arbiter: Van Boekel 6,5

Man of the Match: Mike van Duinen kwam op slag van rust nog goed weg met een gele kaart na een knietje, maar de spits was in het vervolg belangrijk in het aanvalsspel van het winnende Excelsior.

Volledig scherm Mike van Duinen en Hicham Faik vieren een feestje na de winst op Sparta. © ANP Pro Shots

Ajax – Feyenoord 2-0

Ajax: Onana 6,5; Veltman 7, De Ligt 7, F. de Jong 7, Tagliafico 7,5 (89. Wöber -); Van de Beek 7 (85. S. de Jong -), Schöne 6,5, Ziyech 6,5; Neres 6, Huntelaar 6,5, Kluivert 6.

Feyenoord: Jones 5; St. Juste 5,5, Van Beek 6, Tapia 5, Malacia 6,5 (84. Haps -); Toornstra 5, El Ahmadi 6, Vilhena 6; Berghuis 5 (63. Amrabat -), Jørgensen 4,5, Boëtius 5 (73. Basacikoglu -).

Arbiter: Kuipers 6

Man of the Match: Een beter debuut kon Nicolás Tagliafico zich niet wensen in het shirt van Ajax. In een volle Johan Cruijff ArenA mocht hij zich voor het eerst laten zien in uitgerekend de Klassieker. De Argentijnse linkervleugelverdediger kwam uitstekend voor de dag en stond zelfs aan de basis van de openingstreffer.

Volledig scherm Tagliafico kan de bal nog net binnen houden. © Pim Ras Fotografie

Willem II – FC Groningen 1-1

Willem II: Branderhorst 6,5; Lewis 6,5, Lachman 5,5, Heerkens 6, Tsimikas 6 (68. Dankerlui -); Haye 6,5, Chirivella 6, Rienstra 6, El Hankouri 5 (62. Crowley -); Ogbeche 5 (60. Azzaoui 7), Sol 5.

FC Groningen: Padt 7; Te Wierik 6,5, Memisevic 6, Van Nieff 6,5, Warmerdam 6; Van de Looi 6,5, Reis 6,5, Drost 6, Bacuna 6 (86. Antuna -), Doan 7; Veldwijk 5,5 (56. Van Weert 6)

Arbiter: Makkelie 5,5

Man of the Match: Met een heerlijk schot in de kruising knalde Ritsu Doan FC Groningen op voorsprong. De Japanner was op dreef en zorgde voor het gevaar bij de bezoekers.

Volledig scherm Ritsu Doan wordt belaagd door Pedro Chirivella. © ANP Pro Shots

Heracles Almelo – PSV 1-2

Heracles Almelo: Castro 8; Breukers 6,5, Pröpper 6, Wuytens 6, Hardeveld 7; Niemeijer 5,5 (58. Van Ooijen 5,5), Jakubiak 7, Monteiro 7; Darri 6, Vermeij 6 (86. Gladon -), Peterson 7.

PSV: Zoet 7,5; Arias 6, Schwaab 7, Isimat-Mirin 6, Brenet 5,5; Ramselaar 6, Mauro Júnior 6,5, (74. Pereiro -) Hendrix 5; Bergwijn 6 (83. Gudmundsson -), De Jong 7,5, Lozano 5.

Arbiter: Janssen 6

Man of the Match: Na het vertrek van Joey Pelupessy naar Sheffield Wednesday is Bram Castro de nieuwe aanvoerder van Heracles Almelo. In zo’n rol moet je het goede voorbeeld geven en dat deed Castro tegen PSV. Met puike reddingen hield de Belg Heracles lang op de been, maar hij moest zich in de blessuretijd toch gewonnen geven na een intikker van De Jong.