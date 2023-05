Zo worden Europese tickets verdeeld in Nederland, AZ kan directe plaats groepsfase vergeten

PSV eindigt als tweede

In dit geval schuift het ticket van de play-offs van de Europa League, dat PSV heeft verdiend als bekerwinnaar, door naar de nummer 3, omdat PSV zich plaatst voor de derde voorronde van de Champions League. Een ticket voor de derde voorronde van de Conference League ligt klaar voor de nummer 4. De nummers 5 t/m 8 spelen in de play-offs om een plaats in de tweede voorronde van het derde Europese toernooi.

Restant In de eredivisie staan na vandaag nog vier speelronden op het programma. Dit is het resterende programma van de top 4.

PSV eindigt als derde

Als de Eindhovenaren nog een plekje zakken, gebeurt hetzelfde als in bovenstaand scenario. De nummer 2, Ajax in dat geval, speelt dan voorronde Champions League. PSV houdt als bekerwinnaar het ticket voor de play-offs van de Europa League.

Europese uitschakeling AZ

Door de uitschakeling van AZ in de Conference League na twee nederlagen tegen West Ham United, kunnen de Alkmaarders een direct ticket voor de groepsfase van de Europa League vergeten. AZ gaat bij een derde of vierde plek (of bij winst play-offs) dus minstens één voorronde spelen in de EL of Conf. League. De Alkmaarders kunnen met veel pech nog compleet misgrijpen, als ze 5de worden in de eredivisie én de play-offs niet winnend afsluiten.