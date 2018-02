Zo verdeelde Robin van Persie zijn 300 treffers

Feyenoord (2002-2004): 22 doelpunten in 78 duels

Zijn eerste doelpunt in het profvoetbal maakte Van Persie op 2 februari 2003 namens Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (4-2), bijna een jaar na zijn debuut in het eerste van Feyenoord. Hij had de smaak toen wel meteen goed te pakken. Drie dagen later scoorde Van Persie liefst vijf keer in de KNVB-beker tegen AGOVV (6-1 winst) en weer vier dagen later scoorde hij ook in de Klassieker bij Ajax (1-1). Van Persie scoorde in zijn eerste periode bij Feyenoord uiteindelijk 22 keer in 78 wedstrijden.

Lees ook Feyenoord heeft weer wat lucht dankzij scherpe Van Persie en Berghuis Lees meer

Volledig scherm Robin van Persie in actie voor Feyenoord tegen Vitesse, zondag 17 februari 2002. © ANP

Arsenal (2004-2012): 132 doelpunten in 280 duels

Volledig scherm Robin van Persie op de foto nadat hij 100 doelpunten heeft gemaakt voor Arsenal. © Arsenal FC via Getty Images In de zomer van 2004 maakte Van Persie voor 4,5 miljoen euro de overstap naar Arsenal. In zijn eerste seizoen stond de talentvolle linkspoot nog in de schaduw van grote sterren als Dennis Bergkamp, Thierry Henry en Robert Pirès, maar na de verhuizing van Highbury naar het Emirates Stadium groeide Van Persie uit tot de grote ster van The Gunners. Van Persie maakte in zijn eerste jaren bij Arsenal vooral veel mooie doelpunten als vleugelspits/schaduwspits, maar in de loop der jaren groeide hij onder de vleugels van Arsène Wenger uit tot een echte topschutter. In het seizoen 2011/2012 scoorde hij liefst 30 keer in 38 competitieduels, waarmee hij topscorer van de Premier League werd.

Manchester United (2012-2015): 58 doelpunten in 105 duels

Ondanks zijn dertig doelpunten in zijn laatste seizoen, eindigde Arsenal ruim onder de twee topclubs uit Manchester. Na het teleurstellend verlopen EK 2012 maakte Van Persie daarom de overstap naar Manchester United, dat hem voor 30 miljoen euro ophaalde uit Londen. In zijn eerste seizoen op Old Trafford werd hij met 26 doelpunten in 38 wedstrijden opnieuw topscorer van de Premier League, maar veel belangrijker nog: hij werd voor het eerst landskampioen. In zijn tweede en derde seizoen bij United speelde Van Persie minder en dus ook nam zijn productie af: 18 in 28 wedstrijden en 10 in 29 wedstrijden.

Volledig scherm Robin van Persie schiet raak in de kampioenswedstrijd tegen Aston Villa in 2013. © AFP

Fenerbahçe (2015-2018): 36 doelpunten in 87 duels

In juli 2015 vertrok Van Persie voor 6,5 miljoen euro naar Fenerbahçe. Bij de Turkse topclub scoorde hij in zijn eerste seizoen 22 keer in liefst 48 wedstrijden in alle competities, maar een prijs won Fener dat seizoen niet. In zijn tweede seizoen kwam Van Persie tot 14 doelpunten in 35 wedstrijden, maar zijn derde seizoen in Istanbul liep uit op een grote teleurstelling. Club en speler kwamen al vroeg in het seizoen in de clinch met elkaar, waardoor Van Persie in het eerste halfjaar van dit seizoen slechts twee duels speelde. Daarin scoorde hij niet meer.

Feyenoord (2018-heden): 3 doelpunten in 7 duels

Van Persie keerde vorige maand terug bij de club waar het allemaal begon, nadat de terugkeer naar Feyenoord een halfjaar eerder nog niet rondkwam. De 34-jarige aanvaller moest hij bij zijn eerste drie invalbeurten doen met minder dan tien minuten speeltijd, maar toen hij op donderdag 8 februari een kwartier voor tijd mocht invallen tegen FC Groningen schoot Van Persie op fraaie wijze direct de 3-0 binnen. Vorige week maakte hij in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo de winnende 1-0 en vanavond was hij in de halve finale van de KNVB-beker tegen Willem II opnieuw trefzeker in De Kuip.

Volledig scherm Robin van Persie schiet raak tegen FC Groningen; zijn eerste treffer voor Feyenoord sinds zijn terugkeer in Rotterdam. © Pro Shots

Oranje (2005-heden): 50 doelpunten in 102 interlands

Naast zijn vele goals voor zijn clubs is Robin van Persie ook topscorer aller tijden van het Nederlands elftal, met 50 doelpunten in 102 interlands. Hij maakte zijn debuut op 4 juni 2005 onder bondscoach Marco van Basten. Daarin scoorde hij niet, maar vier dagen later was hij wel trefzeker bij zijn invalbeurt in Finland. Van Persie scoorde zes keer op een WK en drie keer op een EK. 15 interlanddoelpunten maakte hij in vriendschappelijke wedstrijden, 30 keer scoorde hij in kwalificatiewedstrijden voor EK's en WK's. Zijn mooiste treffer in Oranje maakte hij ontegenzeglijk op 13 juni 2014, toen hij met een prachtige duikkopbal de 1-1 maakte voor Oranje tegen Spanje. In de tweede helft scoorde hij nog eens, in een wedstrijd die Nederland met 5-1 won van de regerend wereldkampioen.

Volledig scherm Zijn mooiste en bekendste treffer, de 1-1 namens Oranje tegen Spanje op het WK 2014 tegen Spanje. Nederland won vervolgens met 5-1. © x