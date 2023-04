Zo ontstond de ‘signature kopgoal’ van Luuk de Jong tegen Ajax

Met samenvatting AZ-talenten schrijven historie met Youth Lea­gue-winst: Hajduk Split afgedroogd in finale

AZ is de eerste Nederlandse club die de Youth League, de Champions League voor jeugdteams, heeft gewonnen. De Alkmaarse talenten maakten eerder al gehakt van onder meer Real Madrid en FC Barcelona en in de finale was vanavond ook Hajduk Split niet opgewassen tegen de AZ-formatie van coach Jan Sierksma. Het werd maar liefst 5-0. Ernest Poku en Mexx Meerdink waren de uitblinkers met beiden twee goals.