Zo domineert Ajax al dertien jaar in Amsterdam in de Klassieker

FotoserieKomende zondag (14.30 uur) is de 185ste Klassieker. Feyenoord won slechts één van de laatste 24 duels in de Eredivisie tegen Ajax, de 4-2 in De Kuip op 29 januari 2012. De laatste Rotterdamse zege in Amsterdam dateert alweer van 28 augustus 2005. Daarna waren er nog twee gelijke spelen en liefst dertien zeges voor Ajax. Een overzicht aan de hand van foto's.

28 augustus 2005: Ajax - Feyenoord 1-2

De laatste Feyenoord-zege in Amsterdam ligt dus alweer meer dan dertien jaar achter ons. Met Ruud Gullit als trainer won Feyenoord aan het begin van het seizoen 2005/2006 met 1-2 in de Amsterdam Arena door goals van K2, het koningskoppel Dirk Kuijt en Salomon Kalou. Angelos Charisteas scoorde in de slotfase nog voor Ajax op aangeven van Wesley Sneijder, maar het feest kon even later worden gevierd in het Rotterdamse uitvak en de kleedkamer van Feyenoord.

Vreugde bij Serginho Greene, Ali Boussaboun, Dirk Kuyt, Edwin de Graaf en Alexander Östlund.

20 april 2006: Ajax - Feyenoord 3-0

Feyenoord won later dat seizoen (5 februari 2006) ook met 3-2 van Ajax in De Kuip, maar er waren dat seizoen play-offs voor een plek in de Champions League. Daarin was Ajax over twee duels te sterk. In Amsterdam werd het 3-0, in De Kuip werd het 2-4 voor Ajax. Mauro Rosales en Klaas-Jan Huntelaar scoorden in beide wedstrijden.

Vreugde bij Klaas Jan Huntelaar, Mauro Rosales, Nourdin Boukhari en Markus Rosenberg nadat de Argentijn de 1-0 heeft gemaakt.

4 februari 2007: Ajax - Feyenoord 4-1

Op 4 februari 2007 ging Feyenoord hard onderuit in de Arena. Wesley Sneijder was die zondagmiddag de grote man bij Ajax met drie treffers. De andere goals werden gemaakt door Ajax-rechtsbuiten Tom de Mul en Angelos Charisteas, nu spelend in het shirt van Feyenoord.

Danny Buijs in duel met Edgar Davids.

3 februari 2008: Ajax - Feyenoord 3-0

Op een dag na een jaar later was de volgende Klassieker in de Arena. Dankzij twee goals van Huntelaar en eentje van John Heitinga won Ajax die middag afgetekend met 3-0.

John Heitinga viert zijn treffer met Luis Suarez.

15 februari 2009: Ajax - Feyenoord 2-0

Iets meer dan een jaar later was de volgende Klassieker in Amsterdam. Opnieuw een vrij eenvoudige overwinning voor Ajax, dankzij goals van linkspoten Thomas Vermaelen en Urby Emanuelson.

Een Braziliaans onderonsje tussen André Bahia en Leonardo.

1 november 2009: Ajax - Feyenoord 5-1

Nu was de Klassieker in Amsterdam weer een keer voor de winterstop, maar het veranderde weinig aan de reeks overwinning van Ajax. Het werd liefst 5-1 door goals van Demy de Zeeuw (2x), Urby Emanuelson, Gregory van der Wiel en Luis Suárez. Denny Landzaat, tegenwoordig-assistent coach bij Feyenoord, maakte tussendoor nog de 3-1.

Urby Emanuelson haalt uit tegen Feyenoord.

25 april 2010: Ajax - Feyenoord 2-0 (KNVB-beker)

In dit seizoen troffen Ajax en Feyenoord elkaar liefst vier keer, want de KNVB besloot dat de bekerfinale vanwege veiligheidsredenen over twee duels moest worden gespeeld. De heenwedstrijd was in Amsterdam en werd door Ajax met 2-0 gewonnen door twee goals van Siem de Jong. De return in De Kuip eindigde in een voor Feyenoord pijnlijke 1-4 nederlaag.

Siem de Jong viert een van zijn twee goals tegen Feyenoord in de finale van de KNVB-beker in 2010.

19 januari 2011: Ajax - Feyenoord 2-0

In het seizoen 2010/2011 troffen Ajax en Feyenoord elkaar kort na de winterstop. Ajax kwam daar goed uit, op weg naar de eerste landstitel in zeven jaar. De ploeg van trainer Frank de Boer won met 2-0 door goals van Toby Alderweireld en Miralem Sulejmani.

Doelpuntenmaker Toby Alderweireld wordt gefeliciteerd.

23 oktober 2011: Ajax - Feyenoord 1-1

Na zeven nederlagen op rij eindelijk weer eens een puntje voor Feyenoord in de Arena. Het werd die middag 1-1 door goals van verdedigers Stefan de Vrij en Jan Vertonghen.

Jordy Clasie pakt de bal af van Miralem Sulejmani.

20 januari 2013: Ajax - Feyenoord 3-0

In 2012 werd het in De Kuip 4-2 en 2-2 in de Klassieker, maar de volgende editie in Amsterdam was er pas weer op 20 januari 2013. Ajax was die middag met 3-0 veel te sterk. Viktor Fischer scoorde twee keer, Siem de Jong maakte de derde Amsterdamse goal.

Viktor Fischer haalt uit voor een van zijn twee goals tegen Feyenoord op 20 januari 2013.

18 augustus 2013: Ajax - Feyenoord 2-1

In het seizoen 2013/2014 was de Klassieker al in de derde speelronde. Feyenoord kwam na negen minuten al op voorsprong via de Italiaanse spits Graziano Pellè, maar de IJslandse spits Kolbeinn Sigthórsson had Ajax met goals in minuut 31 en minuut 37 al op voorsprong gebracht. Die 2-1 voorsprong gaf Ajax na rust niet meer uit handen.

Kolbeinn Sigthorsson is in de lucht te sterk voor Joris Mathijsen en Erwin Mulder.

22 januari 2014: Ajax - Feyenoord 3-1 (KNVB-beker)

Op weg naar de bekerfinale tegen PEC Zwolle (5-1 verlies) schakelde Ajax in de kwartfinale Feyenoord uit. Jean-Paul Boëtius bracht Feyenoord na zeven minuten op voorsprong, maar opnieuw gaven de bezoekers deze uit handen. Het werd 3-1 na goals van Viktor Fischer, Bojan Krkic en Thulani Serero.

Bojan Krkic viert zijn 2-1 tegen Feyenoord.

25 januari 2015: Ajax - Feyenoord 0-0

Op 25 januari 2015 vielen er geen goals in de Klassieker. Zeer uniek, want daarvoor was dat voor het laatst gebeurd op 28 oktober 1978.

Sven van Beek haalt uit, maar zijn schot wordt geblokt.

7 februari 2016: Ajax - Feyenoord 2-1

Een jaar later vielen er wel weer gewoon goals in de Klassieker. Jens Toornstra opende na 13 minuten de score, maar voor de derde keer in tweeënhalf jaar gaf Feyenoord de voorsprong weer volledig weg. Amin Younes en Riechedly Bazoer bezorgden Ajax de drie punten.

Geel voor Riechedly Bazoer in de Klassieker op 7 februari 2016.

2 april 2017: Ajax - Feyenoord 2-1

Op 2 april 2017 kwam Ajax al binnen een minuut op voorsprong via Lasse Schöne. David Neres maakte na 36 minuten zijn eerste goal in de hoofdmacht van Ajax. De 2-1 van Feyenoord-spits Michiel Kramer viel pas in blessuretijd. Weer geen zege in Amsterdam dus voor Feyenoord, maar de Rotterdammers werden dat seizoen wel voor het eerst sinds 1999 weer kampioen van Nederland.

David Neres en Steven Berghuis hebben de koppen tegen elkaar gehad, nadat Berghuis geraakt is door een zak M&M's.

21 januari 2018: Ajax - Feyenoord 2-0

Begin dit jaar troffen Ajax en Feyenoord elkaar in de eerste wedstrijd na de winterstop. In de eerste helft werd niet gescoord, maar acht minuten na rust stond het al 2-0 door goals van Donny van de Beek en Klaas-Jan Huntelaar.