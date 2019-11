Ziyech zorgt voor kippenvel door knuffel met jonge veldbestormer

Ajax onder 19 overwin­tert in UEFA Youth League

16:05 Ajax onder-19 overwintert net als vorig seizoen in de UEFA Youth League. De Amsterdamse talenten van trainer John Heitinga wonnen vanmiddag in Frankrijk met 1-2 van de leeftijdsgenoten van Lille. In het laatste duel, thuis tegen Valencia, wordt er nog gestreden om de groepswinst.