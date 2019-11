Ziyech op zijn hoede voor Lille: ‘We kunnen onze borst natmaken’

Uiteraard ging het op de persconferentie ook over de klik tussen Ziyech en Quincy Promes, die elkaar blindelings lijken te vinden. ,,Ik ken hem al vanaf mijn jeugd en we hebben elkaar vaka jeugdelftallen meegemaakt, vooral bij Oranje. Vanaf het moment dat hij naar Ajax kwam, was het gevoel meteen weer hetzelfde", aldus Ziyech, die lovend was over het aanvallende spel van de Amsterdammers. ,,We hebben veel creativiteit, veel lopende mensen en we vinden elkaar makkelijk. We gunnen elkaar de goal en dat is heel belangrijk.”



Met Zakaria Labyad in plaats van de geblesseerde David Neres is er bovendien een nieuw gezicht in de aanvalslinie. ,,Allereerst is het natuurlijk vervelend voor David. Ik vind het fijn om met David te spelen, maar ook om met Zakaria te spelen. Met beiden ben ik blij.”