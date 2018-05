Ziyech lovend over De Ligt: 'Je vergeet gewoon dat hij pas 18 is'

Hakim Ziyech (25) was zondag flink verrast dat hij door de supporters van Ajax werd verkozen tot beste speler van het jaar. Dat laat de Marokkaans international weten in een blog op de website van Ajax.

,,We weten allemaal dat ik niet altijd met gejuich ben ontvangen in de Arena. Dat ik toch ben verkozen tot Speler van het Jaar had ik dus nooit verwacht," schrijft Ziyech. ,,De kritieken op mij als persoon kwamen aan als een dreun. Als het één keertje gebeurt, denk je: 'vergeet het'. Na een tweede keer misschien ook nog wel, maar het hield aan. Dat ik nu toch door zo’n meerderheid ben verkozen tot beste speler is heel mooi," schrijft Ziyech, die dit seizoen goed was voor negen goals en vijftien assists in 33 competitieduels.

Zijn aanvoerder Matthijs de Ligt werd verkozen tot grootste talent van dit seizoen. ,,Weet je wat het gekke is? Soms vergeet je gewoon dat Matthijs pas 18 jaar is. Hij is zo’n steady verschijning. Hij staat er echt. Een terechte prijswinnaar, hoewel ik de kansen voor Justin Kluivert ook hoog had ingeschat," schrijft Ziyech.

Nog één wedstrijd (zondag uit bij Excelsior, red.) en het seizoen zit erop. Ik denk natuurlijk het liefst aan de goede momenten van de afgelopen maanden. Dagen waarop alle ingrediënten aanwezig waren: Dat je je gelukkig voelt, dat er lol is in het team, dat de sfeer op de club goed is en dat je familie in de buurt is om er voor je te zijn. Het gaat steeds beter en ik voel me goed," schrijft Ziyech, die zich na dit seizoen opmaakt voor het WK 2018 in Rusland, waar Marokko voor het eerst in twintig jaar weer zal deelnemen.