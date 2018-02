Ziyech: Kon doorlopen, maar werd wel geraakt

Van Bronckhorst ziet in Arnhem drie backs wegvallen

Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord vreest dat hij zijn vleugelverdedigers Jeremiah St. Juste en Ridgeciano Haps voorlopig kwijt is. Bij rechtsback St. Juste schoot in de verloren uitwedstrijd tegen Vitesse (3-1) kort voor rust zijn schouder uit de kom. Haps kreeg al na een kwartier onbedoeld een schop in zijn gezicht van Thomas Bruns en verliet het veld per brancard.