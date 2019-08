‘Ziyech kan spelen, anders neem ik hem niet mee’

Quincy Promes en Kasper Dolberg ontbreken in de selectie. Promes viel in Venlo uit met een enkelblessure, Dolberg is bezig met een transfer. De Deense spits staat op het punt over te stappen naar de Franse club Nice, dat ruim 20 miljoen euro voor Dolberg wil betalen.



Ajax is woensdagavond in het GPS stadion de absolute favoriet maar Ten Hag wilde daar niks van weten. ,,APOEL is een heel ambitieuze ploeg met vijf nieuwe spelers. We zullen zien hoe de wedstrijd gaat verlopen. Ze hebben regelmatig in de Champions League gespeeld. Ze hebben snelle aanvallers die de wedstrijd kunnen killen.”



Ten Hag is het inmiddels gewend, de favorietenrol. ,,Maar daar maken we ons niet zo druk om. We eisen veel van onszelf en gaan met die instelling de mat op. De druk om de Champions League te halen leggen we onszelf op.”