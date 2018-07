Ziyech: Ik heb na een paar dagen de knop omgezet

,,We hebben goed gespeeld, ik heb goed gespeeld. We zijn negentig minuten de bovenliggende partij geweest en hebben dik verdiend gewonnen'', zei Ziyech voor de camera van Ziggo Sport.



Ziyech kende geen goed WK met Marokko, maar schudde dat vervelende gevoel de voorbij weken van zich af. ,,Ik heb na een paar dagen de knop omgezet. Je moet je tenslotte focussen op je club en wedstrijden als deze. Ik ben hier dan ook niet om over mijn toekomst te praten, maar alleen over de wedstrijd. We willen met Ajax de Champions League halen. En dat wil ik ook.''