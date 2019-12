Ziyech eindelijk herenigd met jonge veldbestormer

De Marokkaanse spelmaker van Ajax deed vervolgens een oproep via zijn sociale media om in contact te komen met de jongen en diens familie. Met succes, zo bleek zaterdag. Ziyech publiceerde een foto van z’n ontmoeting met de jongen met de grote krullenbos, die zelf ook op Instagram uitgebreid verslag deed van z’n bezoekje aan Amsterdam. De twee ontmoetten elkaar in het Conservatorium Hotel in Oud-Zuid, in de buurt van het Museumplein waar Ajax enkele maanden geleden de winst van de ‘dubbel’ vierde. “Hij is er!”, zei Ziyech in een kort filmpje, terwijl hij de jonge voetbalfan omhelst.