Ziekenboeg Feyenoord groeit, Stam weet niet wie op te opstellen

LIVE | NAC ontvangt applaus na uitsteken­de eerste helft tegen Panathinai­kos

21:04 NAC oefent maandagavond in het Rat Verlegh Stadion tegen het Griekse Panathinaikos. Voor de ploeg van hoofdtrainer Ruud Brood is het de voorlaatste test in aanloop naar de start van de competitie. In de Griekse topclub heeft NAC een serieuze tegenstander. Zo wonnen de gasten eerder deze maand al van Feyenoord en Ajax.