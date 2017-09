Zevenvoudig international Schaken stopt met voetbal

Schaken debuteerde in 2002 bij SC Cambuur en speelde drie seizoenen voor de club in Leeuwarden. Daarna kwam de aanvaller uit voor Veendam en VVV-Venlo waarna hij transfervrij tekende bij Feyenoord. Schaken speelde vijf seizoen in Rotterdam en koos in 2015 voor een overgang naar FK Inter Bakoe in Azerbeidzjan. Na een half jaar keerde hij terug in de eredivisie bij ADO Den Haag, waar hij tot mei van dit jaar onder contract stond.



,,Ik heb twee aanbiedingen gehad uit India, maar ik stop en ga wat anders doen'', zei de 35-jarige aanvaller. Schaken kwam zeven keer uit voor het Nederlands elftal.